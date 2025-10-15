যুক্তরাষ্ট্রের ২৪টি শহরে শুভ-মন্দিরার ‘নীলচক্র’

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পাচ্ছে আরিফিন শুভ ও মন্দিরা চক্রবর্তীর ছবি ‘নীলচক্র’। গত কোরবানির ঈদে দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় মিঠু খান পরিচালিত সিনেমাটি। তবে কাঙ্ক্ষিত সাড়া জাগাতে পারেনি দেশে। এবার এ ছবির গন্তব্য উত্তর আমেরিকার দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা।
১৭ অক্টোবর দেশ দুটিতে মুক্তি পাচ্ছে ‘নীলচক্র’, পরিবেশনায় বায়স্কোপ ফিল্মস। শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ২৪টি শহরে মুক্তি পাচ্ছে এটি। এর বাইরে কানাডাতেও একাধিক শহরে মুক্তি পাবে।
পরিবেশক প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, নিউইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলেস, সান ফ্রান্সিসকোসহ মোট ২৪টি শহরে দেখা যাবে ছবিটি। এর আগে অর্ধশতাধিক বাংলা ছবি উত্তর আমেরিকায় মুক্তি দিয়েছে এ প্রতিষ্ঠান।
এ প্রসঙ্গে বায়স্কোপের কর্ণধার রাজ হামিদ বলেন, ‘আমরা প্রথম লাস ভেগাসে ছবিটার প্রিভিউ করি। এবং এরপর থেকেই সিদ্ধান্ত নিই ছবিটি আমরা বিপণনের কাজ করবো। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে কাজ করা মন্দিরা চক্রবর্তী আমার মতে নেক্সট সুপারস্টার। এই ছবিটির প্লটও ভিন্নধর্মী। দর্শকদের মুগ্ধ করবে বলে আমার বিশ্বাস।’ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং এর ভেতর লুকিয়ে থাকা ফাঁদ নিয়ে ‘নীলচক্র’-এর গল্প। ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন মিঠু খান ও নাজিম উদ দৌলা। পরিচালনা করেছেন মিঠু খান। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন এনায়েত আকবর।
ছবিটির ওভারসিজ রিলিজ প্রসঙ্গে মন্দিরা চক্রবর্তী বলেন, ‘নিউইয়র্কসহ উত্তর আমেরিকার দর্শকেরা অনেকদিন ধরেই জানতে চাইছিল ছবিটি কবে মুক্তি দেয়া হবে। অবশেষে বায়স্কোপের ব্যানারে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে। এই ছবিটার গল্প একই সাথে বিনোদন ও সোশ্যাল বার্তা দেবে।’
ছবিটির অফিশিয়াল প্রিমিয়ার নিউইয়র্ক-এর কিউ গার্ডেন সিনেমা হলে ১৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে।
এতে আরিফিন শুভ ও মন্দিরা চক্রবর্তী ছাড়াও অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, শিরীন আলম, খালেদা আক্তার কল্পনা, শাহেদ আলী, মনির আহমেদ শাকিল, প্রিয়ন্তী ঊর্বী, মাসুম রেজওয়ান প্রমুখ।