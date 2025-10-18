বিয়েবন্ধনে ‘দঙ্গল’ কন্যা জাইরা

মাত্র ১৬ বছর বয়সে ‘দঙ্গল’ সিনেমায় অভিনয় করে আলোচনায় আসেন জাইরা ওয়াসিম। যদিও শুরুটা যতোটা জমকালো ছিলো, আগায়নি সেই মাপে। ধর্মীয় কারণ দেখিয়ে ২০১৯ সালে চলচ্চিত্র থেকে সরে দাঁড়ান তিনি।
সেই জাইরা এবার বসেছেন বিয়ের পিঁড়িতে। যার ফলে বহুদিন পর বিনোদন দুনিয়ায় হলেন খবরের শিরোনাম।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাতে ইনস্টাগ্রামে বিয়ের দুটি ছবি প্রকাশ করে ভক্তদের সঙ্গে বিয়ের সুখবর ভাগ করে নেন জাইরা। একটি ছবিতে দেখা যায়, মেহেদির নকশায় রাঙানো দুই হাত, বিয়ের আংটি আর রেজিস্ট্রির আনুষ্ঠানিকতা। দ্বিতীয় ছবিতে নবদম্পতিকে দেখা যায় খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতে- যদিও দু’জনের মুখই আড়াল করা।
ছবির ক্যাপশনে জাইরা লিখেছেন, ‘কবুল হ্যায়’।
বলা ভালো, ২০১৬ সালে আমির খানের প্রযোজনায় নির্মিত ‘দঙ্গল’ ছবিতে কুস্তিগির গীতা ফোগাতের ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক প্রশংসা পান জাইরা। ওই ছবির জন্য তিনি সেরা সহ-অভিনেত্রী হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন। পরবর্তীতে ‘সিক্রেট সুপারস্টার’ (২০১৭) ছবিতেও তার অভিনয় ছিল প্রশংসিত। জাইরার শেষ চলচ্চিত্র ‘দ্য স্কাই ইজ পিংক’ মুক্তি পায় ২০১৯ সালে, যেখানে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তিনি। এর কিছুদিন পরই ঘোষণা দেন অভিনয় ছাড়ার।
অভিনয় ছাড়ার ঘোষণায় তিনি বলেন, ‘এই ইন্ডাস্ট্রি আমাকে প্রচুর ভালোবাসা, সম্মান আর সমর্থন দিয়েছে। কিন্তু একইসঙ্গে আমাকে আমার বিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।’
সূত্র: এনডিটিভি।