কোন তিনজনের কাছে কৃতজ্ঞ অপু বিশ্বাস!

এবারের জন্মদিনে (১১ অক্টোবর) অপু বিশ্বাস তার ভক্তদের সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, তিনি প্রথমবারের মতো পডকাস্টে আসছেন। সেই ধারাবাহিকতায় আজ, ২০ অক্টোবর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘আইজ অন স্টুডিও’র ইউটিউব চ্যানেলে রাত দশটায় উন্মুক্ত হবে তার পডকাস্ট ‘অপুর পাঁচালী’র প্রথম পর্ব। এখন থেকে প্রতি সোমবার রাত দশটায় প্রচার হবে এই পডকাস্ট শো।
প্রথম পর্বের পডকাস্টে বগুড়া থেকে ঢাকায় এসে জায়গা করে নেওয়ার প্রথম জীবনের গল্প বলেছেন অপু বিশ্বাস। অনেককে স্মরণ করেছেন। তবে তিনজন মানুষকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিয়েছেন। কোন তিনজন তা জানা যাবে আজকের পর্বেই।
প্রথম পডকাস্ট-এর অনুভূতি প্রকাশে নায়িকা বললেন, ‘এভাবে নিজের কথা বলতে পারা অন্যরকম ব্যাপার। কতো কিছু মনে পড়ে গেলো পডকাস্টে বসে। সেই কাল সকালে, ও আমার ছেলে, কোটি টাকার কাবিন থেকে আজ পর্যন্ত যে দর্শকেরা আমাকে ভালোবেসে যাচ্ছেন তাদের সবার জন্য আমার এই পডকাস্ট উৎসর্গ করলাম।’
আইজ অন সূত্রে জানা গেছে শাকিব খানের সাথে বিয়ে এবং সন্তান জয়কে নিয়ে অপু বিশ্বাস নানা কথা বলেছেন ‘অপুর পাঁচালী’র পরবর্তী পডকাস্টগুলোতে।
বলা জরুরি, মূলত তার নাম অবন্তী বিশ্বাস। সিনেমার সুবাদে হয়ে ওঠেন অপু বিশ্বাস। জন্ম ১৯৮৯ সালের ১১ অক্টোবর।
টিজার:
২০০৫ সালে আমজাদ হোসেন পরিচালিত ‘কাল সকালে’ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র শিল্পে অভিষেক হয় তার। ২০০৬ সালে এফআই মানিক পরিচালিত ‘কোটি টাকার কাবিন’ চলচ্চিত্রে প্রধান নায়িকা হিসাবে অভিনয় করেন শাকিব খানের বিপরীতে। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। টানা ৭২টি (কম/বেশি) চলচ্চিত্রে শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করেছেন।
এর মধ্যে দুজনের প্রেম, বিয়ে, বাচ্চার জন্ম। অবশেষে অনেক নাটকীয়তা পেরিয়ে বিচ্ছেদের সুর। রিল লাইফে তাদের আর মিলন না হলেও পুত্র জয়ের সুবাদে রিয়েল লাইফে এখনও তাদের সংযোগ রয়েছে।