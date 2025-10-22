X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পাচ্ছে বাংলাদেশের ইংরেজি ছবি

২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০১আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১৪
সিনেমার একটি দৃশ্য

বাংলাদেশে নির্মিত প্রথম ইংরেজি ছবি ‘ডট’ দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় গত ৫ সেপ্টেম্বর। ছবিটি পরিচালনা করেছেন বড়ুয়া সুনন্দা কাঁকন। বর্তমানে এ ছবিটি যুক্তরাষ্ট্রের ১৫ রাজ্যে মুক্তি দেবার প্রস্তুতি চলছে।

নির্মাতা নিশ্চিত করেন, আগামী ৭ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের এএমসি ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে মুক্তি পাবে ‘ডট’। পর্যায়ক্রমে টেক্সাস, নিউইয়র্ক, ম্যাকলিনসহ ১৫টি অঙ্গরাজ্যে ছবিটি প্রদর্শিত হবে। 

সিনেমাটির দৈর্ঘ্য ২ ঘণ্টা ৮ মিনিট। অভিনয় করেছেন গ্রুপ থিয়েটারের একঝাঁক শিল্পী।

বড়ুয়া মনোজিত ধীমন প্রযোজিত ডট ছবিতে অভিনয় করেছেন প্রযোজক নিজেই। আরও আছেন পরী, রাজিবুল ইসলাম, সোনিয়া পারভীন শাপলা, মামুন, মোস্তাফিজুর রহমান, কথা চৌধুরী, কামরুল ইসলাম, মাসুদ চৌধুরী, তারিকুল ইসলাম তারেক, আব্দুল বারীক মুকুল প্রমুখ।

নদী পাড়ের মানুষের প্রেম-ভালোবাসা আর টানাপোড়েনের গল্প নিয়ে নির্মিত ছবিটি ইতিমধ্যে সমালোচক বয়ানে প্রশংসা পেয়েছে।

