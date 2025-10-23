X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
এমার সিনেমা দেখতে হলে ন্যাড়া হতে হবে!

সুধাময় সরকার
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৩৩আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৫১
প্রিমিয়ারে এমা, পেছনে সিনেমার দৃশ্য

নিউ ইয়র্কের প্রিমিয়ার উপলক্ষে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে ইয়োরগস ল্যানথিমস পরিচালিত নতুন ছবি ‘বাগোনিয়া’। তবে ছবির গল্প নয়, বরং ভাইরাল হয়েছে এক অনন্য প্রচারণা—শুধু ন্যাড়া দর্শকদের জন্য বিশেষ স্ক্রিনিং!

এই খবর প্রকাশের পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হৈচৈ পড়ে গেছে। সম্প্রতি লস অ্যাঞ্জেলেসের এক প্রেক্ষাগৃহে ছবিটির প্রমোশনাল প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছিল এমনভাবে, যাতে কেবল সেই দর্শকরাই প্রবেশ করতে পারেন যাদের মাথায় একটিও চুল নেই! অর্থাৎ, আপনি যদি সিনেমা হলে ঢুকতে চান, তাহলে প্রথমেই মাথা কামিয়ে ফেলতে হবে!

এই অভিনব প্রচারণা ঘিরে আলোচনার ঝড় উঠলেও, ছবির নায়িকা এমা স্টোন এটিকে একেবারেই হালকা মেজাজে দেখেছেন। নিউ ইয়র্ক প্রিমিয়ারে তিনি হেসে বললেন, ‘আসলে এটা নিছকই একটা মজার ব্যাপার। সবাই মজা পেয়েছে, আমিও।’

স্টোনের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সহ–অভিনেতা জেসি প্লেমন্স এবং পরিচালক ইয়োরগস ল্যানথিমস। তিনজনই একমত, প্রচারণাটি যতটা মজার, ঠিক ততটাই অপ্রত্যাশিতভাবে ভাইরাল হয়েছে। সিনেমার দৃশ্যে এমা স্টোন ল্যানথিমস বললেন, ‘ভাবিনি মানুষ এতটা উচ্ছ্বাস দেখাবে। কিন্তু তারা যেভাবে সাড়া দিয়েছে, সেটি অসাধারণ। আমরা একটা হাস্যরসাত্মক প্রচারণা চেয়েছিলাম—এটা সফল হয়েছে।’

অভিনেতা স্টাভরোস হালকিয়াস, যিনি ছবির একটি ছোট কিন্তু স্মরণীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি মন্তব্য করেন, ‘অনেকেই টাক হতে চায় কিন্তু একটু ধাক্কা দরকার হয়। এই স্ক্রিনিংটাই সেই ধাক্কা দিয়েছে।’

ছবিটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব, মানব মনস্তত্ত্ব এবং ভিনগ্রহী আতঙ্কের মিশেলে। গল্পে দেখা যায় টেডি (জেসি প্লেমন্স) নামের এক মৌচাষি, যে তার চাচাতো ভাইয়ের (আইডান ডেলবিস) কথায় বিশ্বাস করে, বহুজাতিক কর্পোরেশনের সিইও মিশেল ফুলার (এমা স্টোন) আসলে একজন ভিনগ্রহী প্রাণী, যে পৃথিবী ধ্বংসের পরিকল্পনা করছে।

এই সন্দেহ থেকেই তারা মিশেলকে অপহরণ করে এবং এক পর্যায়ে তার মাথা কামিয়ে দেয়—প্রমাণের আশায় যে তিনি মানুষ নন! গল্পের এই দৃশ্যই পরে প্রচারণার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

বাস্তবে, চরিত্রটির প্রয়োজনে এমা স্টোন নিজের মাথা কামিয়েছিলেন, যা হলিউডে বেশ বিরল দৃশ্য। এই সাহসী পদক্ষেপ থেকেই চলচ্চিত্রের প্রচারণা দল ধারণা পায়—যদি দর্শকদের মধ্যেও কেউ সেই সাহস দেখায়, তাহলে সেটিই হবে প্রচারণার সবচেয়ে আলোচিত দিক। ফলাফল, ‘বাল্ড স্ক্রিনিং’ বা ‘ন্যাড়া দর্শকদের বিশেষ প্রদর্শনী’! প্রিমিয়ারে টিম ‘বাগোনিয়া’ এমা স্টোন মনে করেন তার চরিত্র মিশেল ফুলার এক রহস্যময় প্রতীক—ক্ষমতা ও কর্পোরেট প্রভাবের চরম উদাহরণ। তিনি বলেন, ‘‘মিশেল ফুলার এমন এক নারী, যিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চান। কিন্তু যখন মানুষ তাকে বোঝার চেষ্টা করে, তখনই ভয় জন্ম নেয়। আমি চাই দর্শকরা তাকে শুধু ‘ভিনগ্রহী’ নয়, বরং আধুনিক সমাজের এক রূপক হিসেবে দেখুক।”

সবশেষে, ‘বাগোনিয়া’ নিয়ে উৎসাহী দর্শকদের উদ্দেশে এমা স্টোন বলেন, ‘এই সিনেমা এমন এক যাত্রা যেখানে আমরা নিজেদের বিশ্বাস, ভয়, আর মানবতার সীমা নিয়ে প্রশ্ন তুলি। আমি চাই মানুষ সিনেমা দেখে শুধু বিনোদিত নয়, চিন্তিতও হোক।’

অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘মানুষ সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, হাসছে, ভাবছে—এটাই তো চাই। টাক স্ক্রিনিং হোক বা ষড়যন্ত্রের গল্প—সবই শেষ পর্যন্ত একটাই জিনিসে গিয়ে মিশে যায়, মানুষকে একসঙ্গে হাসানো আর ভাবানো।’

ছবিটি যুক্তরাষ্ট্রে এই শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) থেকে সীমিত সংখ্যক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। আর অক্টোবর ৩১ তারিখে এটি বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। এমা স্টোন সূত্র: দ্য হলিউড রিপোর্টার

/এমএম/
