বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২
অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এই মঞ্চে এসেছি: পূজা

বিনোদন রিপোর্ট
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২০:১৫আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩৬
পূজা চেরী

মেহজাবীন নয়, পূজাই হচ্ছেন আফরান নিশোর নতুন নায়িকা। অনেক গুঞ্জন পেরিয়ে ‘দম’ মহরতের মঞ্চে পাওয়া গেলো পূজা চেরীকে। পাশে ছিলেন তার নায়ক আফরান নিশো।

পূজা এই মঞ্চে উঠে বলেন, ‘এমন নয় যে খুব সহজেই এখানে এসেছি। এই চরিত্রটির জন্য আমাকে অডিশন দিতে হয়েছে। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এই মঞ্চে এসেছি।’ মহরত অনুষ্ঠানে পূজা চেরী/ ছবি: শহীদ সম্পদ তালুকদার এটাও জানান, ‘প্রথমবার আমি নিশো ভাইয়ার সঙ্গে কাজ করছি। সুপার এক্সাইটেড। কারণ তিনি অসাধারণ অভিনেতা।’

‘দম’-এ আরও অভিনয় করছেন চঞ্চল চৌধুরী। ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশান শুটিং ক্লাবে এই ছবির মহরত অনুষ্ঠান হয়। যাতে অন্যতম চমক হিসেবে পালকি করে হাজির হন পূজা চেরী! কারণ, গুঞ্জন ছিলো ‘দম’-এ যুক্ত হচ্ছেন মেহজাবীন চৌধুরী। কিন্তু মহরত অনুষ্ঠানে যার ছায়াও পড়েনি। পূজা চেরী বলা দরকার, প্রায় ১০ বছর পর নতুন সিনেমা নিয়ে হাজির হতে চলেছেন নির্মাতা রেদওয়ান রনি। তিনি এর আগে নির্মাণ করেছেন ‘চোরাবালি’ (২০১২) ও ‘আইসক্রিম’ (২০১৬)।

বিষয়:
পূজা চেরী
