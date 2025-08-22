মীনা কুমারী আমার স্বপ্নের চরিত্র: তৃপ্তি দিমরি

প্রেক্ষাগৃহে চলছে ‘ধড়ক ২’, বেশ ভালো সাড়া ফেলেছে সিনেমাটি। অনেকেই বলছেন, এই সিনেমার কল্যাণে তৃপ্তি দিমরি নিজেকে এখন অভিনেত্রী দাবী করতেই পারেন। অনেকটা ভেঙেছেন নিজেকে। এরইমধ্যে এই অভিনেত্রী জানালেন, মীনা কুমারীর চরিত্রে কাজ করতে পারলে নিজেকে খুব সম্মানিত মনে করবেন তিনি।
এদিকে, কয়েকদিন আগেই গুঞ্জন উঠেছিল, মিনা কুমারীর বায়োপিকে অভিনয় করতে চলেছেন কিয়ারা আদভানি। অন্যদিকে তখন এমনও শোনা যায়, এই চরিত্রের জন্য কৃতি শ্যাননের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। তবে নতুন খবরে আবার যা জানা যাচ্ছে তা হলো, কৃতি নয়, কিয়ারার সঙ্গে কাজের ব্যাপারে কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়েছে এবং চুক্তিবদ্ধ হওয়ার বেশ কাছাকাছি। মীনা কুমারীর মত আইকনিক চরিত্রে কে না কাজ করতে চান। তৃপ্তিও জানালেন মনের সেই কথা। সম্প্রতি ‘ধড়ক ২’-এর জন্য এক সংবাদ সম্মেলনে, তিনি তার এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন।
তৃপ্তি বলেন, ‘আমি একটি বায়োপিক করতে চাই। আমি মীনা কুমারীজির চরিত্রে অভিনয় করতে চাই। এটি আমার স্বপ্নের চরিত্র। এছাড়া আমি মধুবালাজিরও বিশাল ভক্ত। যদি কেউ তাদের নিয়ে বায়োপিক তৈরি করেন, আমি এর অংশ হতে চাই। তারা কিংবদন্তি ছিলেন, আইকন এবং তাদের চরিত্রে অভিনয় করা সম্মানের বিষয় হবে।’
তৃপ্তি এ সময় অভিনয় করার সময় যে চাপ, সে বিষয়েও কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘সত্যি বলতে, যখন অভিনয় করা হয়, সেই মুহূর্তে ভীষণ চাপ থাকে। অন্য কারও মুখ আপনার মনে আসে না। আপনি কেবল আপনার সহ-অভিনেতা, আপনার লক্ষ্য এবং দৃশ্যের প্রতি মনোযোগী হবেন। তবুও, তাদের যেকোনও একজনের বায়োপিকে অভিনয় করা সত্যিই শেখার অভিজ্ঞতা হবে।’ বলা প্রয়োজন, হিন্দি সিনেমার অন্যতম সেরা তারকা হিসেবে স্মরণ করা হয় মীনা কুমারীকে। ‘ট্র্যাজেডি কুইন’ নামে পরিচিত তিনি। ‘বৈজু বাওরা’, ‘পরিণীতা’, ‘সাহেব বিবি ওর গুলাম’, ‘কাজল’, ‘পাকিজা’র মতো ছবিতে তার দুর্দান্ত অভিনয়ের জন্য প্রশংসিত ও স্মরণীয় এই অভিনেত্রী।
দুই দশকের দীর্ঘ ক্যারিয়ার তার। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে অকাল মৃত্যুবরণ করার আগে তিনি চারটি ফিল্মফেয়ার সেরা অভিনেত্রীর পুরষ্কার জিতেছিলেন। উল্লেখ্য, মীনা কুমারীর বায়োপিকটি নির্মাণ করবেন সিদ্ধার্থ পি. মালহোত্রা।
সূত্র: এনডিটিভি