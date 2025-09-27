X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
অবশেষে মুক্তি পাচ্ছেন মৌ খান!

বিনোদন রিপোর্ট
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২৪আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২৪
একটি দৃশ্যে মৌ খান

অবশেষে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে নবাগতা মৌ খান অভিনীত প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘বান্ধব’। এর আগে একাধিকবার সিনেমাটির মুক্তির তারিখ চূড়ান্ত হলেও নানা অজুহাতে শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়ায় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। এবার দুর্গাপূজা উপলক্ষে শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সিনেমাটি মুক্তি পাবে বলে নিশ্চিত করেছেন প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান অনুপম কথাচিত্রের স্বত্বাধিকারী অনুপ বড়ুয়া।

তিনি বলেন, ‘বেশ কয়েকবার সিনেমাটির মুক্তির তারিখ চূড়ান্ত করেও পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকার কারণে সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়াই। এখন সিনেমা মুক্তির উপযুক্ত সময় এসেছে। তাছাড়া আমাদের এখন ভালো সিনেমার সংকট। এজন্য সিনেমাটা আর আটকে রাখতে চাই না। সবকিছু বিবেচনা করে ৩ অক্টোবর মুক্তি দিচ্ছি।’

সিনেমাটি নিয়ে আশাবাদী মৌ খান। তিনি বলেন, ‘এই সিনেমায় নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছি। এবারই প্রথম নিজেকে নায়িকা না ভেবে একজন অভিনেত্রী ভেবে কাজ করেছি। আমার জন্য পুরো জার্নিটা চ্যালেঞ্জিং ছিল। আমি নিজেও অপেক্ষায় ছিলাম কবে মুক্তি পাবে, অবশেষে মুক্তি পাচ্ছে। আশা করি, সিনেমাটি দর্শকরা পছন্দ করবেন।’

সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন সুজন বড়ুয়া। ময়লা আবর্জনায় ভরা ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একটি জন্ম পরিচয়হীন শিশুর গল্প উঠে এসেছে ‘বান্ধব’ সিনেমায়। একটি দৃশ্যে মৌ খান মৌ খান ছাড়াও অভিনয় করেছেন গাজী রাকায়েত, জয় রাজ, সুমিত সেনগুপ্ত, হাবিব খান প্রমুখ।

‘বান্ধব’-এ পাঁচটি গান রয়েছে, যার মধ্যে চারটি লিখেছেন সুদীপ কুমার দ্বীপ এবং অন্যটি লিখেছেন মুনশী ওয়াদুদ। সংগীত পরিচালনা করেছেন শেখ সাদী খান ও এম এ রহমান।

