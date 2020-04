স্বস্তিকার কড়া প্রতিবাদ, সোনাগাছি ছুটলেন পরমব্রত

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেশের নাগরিকদের কাছে আবেদন করেছিলেন, রাত ৯টায় বাতি জ্বালানোর। এমন আবেদনের বিপরীতে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন কলকাতার অন্যতম অভিনেত্রী স্বস্তিকা।

বললেন, ‘দেশবাসীকে একত্রিত হয়ে করোনামুক্ত ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু যাদের বাঁচবার সামান্য রসদটুকুও নেই তারা কী করে আলো জ্বালবে? ও... যৌনকর্মীদের বেঁচে থাকার জন্য শুধু সেক্সটাই তো প্রয়োজন!’

সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বস্তিকার এমন প্রতিক্রিয়ায় সমর্থন ছিল অসংখ্য মানুষের। আর সেটিকে মাঠপর্যায়ে নিয়ে গেলেন টলিউডের আরেক জনপ্রিয় অভিনেতা পরমব্রত।

সম্প্রতি কলকাতার দুর্বার মহিলা সমন্বয় সমিতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সোনাগাছি অঞ্চলের যৌনকর্মীদের হাতে তুলে দিলেন খাবার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী।

সোনাগাছির যৌনপল্লীতে প্রায় দশ হাজার মানুষের বাস। লকডাউনে যেখানকার বেশিরভাগ মানুষই নিঃস্ব।

পরমব্রত বলেন, ‘সমাজের মানসিকতা এখনও বদলায়নি। অচ্ছুত, একঘরে করে দেওয়ার মানসিকতা এখনও রয়ে গেছে। এই লকডাউনে তা আরও ভালো করে উপলব্ধি করলাম। এরা (যৌনকর্মী) দৈনিক পারিশ্রমিকে কাজ করেন। কিন্তু লকডাউনে সমস্যায় পড়েছেন। দুর্বারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শহরের সবচেয়ে বড় যৌনপল্লীর মানুষগুলোর হাতে কিছুটা প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়ার চেষ্টা করলাম।’

পরমব্রতের প্রত্যাশা, ‘সকলেই যদি এভাবে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা চালিয়ে রাখি, তাতে বেঁচে যাবে এই মানুষগুলো।’

utilised yet ostracised, and completely out of work. While observing the lockdown, let’s try to help those suffering due to lack of work. Today, tried to help the w’ful team of @Durbar11 in reaching essentials to the families of the red light districts of d city. #letsdoourbit pic.twitter.com/KUC9XTXBQZ