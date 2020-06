রেলস্টেশনের অনাথ শিশুটিকে সাহায্য করলেন শাহরুখ

ভারতের বিহার রাজ্যের মুজাফফরপুর রেলওয়ে স্টেশনে অসহায় এক শিশুর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। ছেলেটিকে নানা-নানির কাছে নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছে তার দাতব্য সংস্থা মীর ফাউন্ডেশন। ৫৪ বছর বয়সী এই অভিনেতার পক্ষ থেকে বাচ্চাটিকে সব ধরনের সহায়তা করা হচ্ছে।

নানা-নানির সঙ্গে তোলা শিশুটির একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার দিয়েছে মীর ফাউন্ডেশন। বাচ্চাটির কাছে পৌঁছাতে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের ধন্যবাদ দিয়েছে এই সংস্থা।

মুজাফফরপুর রেলওয়ে স্টেশনে ওই শিশুর মা আরবিনা খাতুন (৩৫) মৃত পড়েছিল। তাকে একটি কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। ছেলেটি ওই কাপড় টেনে নেওয়ার পর মায়ের মৃত মুখ প্রকাশ্যে আসে। মাকে জাগিয়ে তোলার বৃথা চেষ্টা করছিল সে। মর্মস্পর্শী ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর মীর ফাউন্ডেশন তাকে খুঁজে বের করেছে।

গত ২৫ মে আহমেদাবাদ থেকে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে চড়ে দুই সন্তানকে নিয়ে মুজাফফরপুরে আসেন আরবিনা খাতুন। ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে তার মৃত্যু হয়েছে।

মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারে ১ জুন শাহরুখ লিখেছেন, ‘ছোট্ট ছেলেটির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা প্রার্থনা করি, সে মাকে হারানোর শোক সামলে উঠতে পারবে। আমি জানি মা-বাবা হারানোর কষ্টটা কেমন। বাচ্চাটির জন্য আমাদের ভালোবাসা ও সহযোগিতা রইলো।’

Thank you all for getting us in touch with the little one. We all pray he finds strength to deal with the most unfortunate loss of a parent. I know how it feels...Our love and support is with you baby. https://t.co/2Z8aHXzRjb