অস্ট্রেলিয়ায় বুধবার ঈদ

আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ট্রেলিয়ায় পবিত্র ঈদুল ফিতরের তারিখ ঘোষণা করেছে। সোমবার (৮ এপ্রিল) দেশটি ঘোষণা দিয়েছে, বুধবার (১০ এপ্রিল) দেশটিতে ঈদুল ফিতর উদযাপন করা হবে। সংযুক্ত আরব আমিরাত ভিত্তিক গাল্ফ নিউজ এ খবর জানিয়েছে।

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে আলোচনার পর অস্ট্রেলিয়ার ফতোয়া কাউন্সিল জানিয়েছে, মঙ্গলবার (৯ এপ্রিল) নতুন চাঁদ দেখা যাবে। যার অর্থ হলো দেশটিতে কাল রমজান মাসের শেষ দিন এবং পরদিন বুধবার শাওয়াল মাস শুরু হবে।

সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে মাগরিবের নামাজের পর চাঁদ দেখা কমিটি বৈঠক করবে। এরপর চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ঈদের তারিখ ঘোষণা করা হবে। সাধারণত সৌদি আরবের একদিন পর বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে ঈদ উদযাপন করা হয়।

