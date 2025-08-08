ল্যান্ডিং ও টেকঅফের পরীক্ষায় উতরে গেলো চীনের নতুন চন্দ্রযান

চীনের নতুন প্রজন্মের চন্দ্রযান 'লানইউয়ে' সফলভাবে অবতরণ ও উৎক্ষেপণের পূর্ণাঙ্গ যাচাইকরণ পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। চীনা সংবাদমাধ্যম সিএমজি এ খবর জানিয়েছে।
হুবেই প্রদেশের হুয়াইলাই কাউন্টির এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল সেলেস্টিয়াল পরীক্ষাকেন্দ্রে এই পরীক্ষা হয়। পরীক্ষায় যানের ইঞ্জিন চালু করে চাঁদে অবতরণ এবং সেখান থেকে পুনরায় উৎক্ষেপণের পরিস্থিতির সিমুলেশন ঘটানো হয়। অবতরণ-উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা, চাঁদের সংস্পর্শে আসার সময় ইঞ্জিন বন্ধের কৌশল এবং গাইডেন্স, ন্যাভিগেশন, কন্ট্রোল ও প্রপালসনসহ বিভিন্ন উপ-ব্যবস্থার পারস্পরিক সামঞ্জস্য যাচাই করা হয়।
চীনের প্রথম মানবচালিত চন্দ্রাভিযানের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত যানটি চন্দ্রপৃষ্ঠে নেমে আবার কক্ষপথে ফিরে আসতে পারবে। এতে দুইজন মহাকাশচারীকে চাঁদে আনা-নেওয়া সম্ভব এবং এটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও একটি রোভার বহন করতে সক্ষম। এটি চীনের মানবচালিত চন্দ্রাভিযান কর্মসূচিতে এক বিশাল অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
চীনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০৩০ সালের আগেই তারা প্রথম মানবচালিত চন্দ্রাভিযান পরিচালনা করবে।