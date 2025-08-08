X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
ল্যান্ডিং ও টেকঅফের পরীক্ষায় উতরে গেলো চীনের নতুন চন্দ্রযান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০৩আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫০
পরীক্ষায় উতরে গেছে লানইউয়ে। ফাইল ছবি: সিএমজি

চীনের নতুন প্রজন্মের চন্দ্রযান 'লানইউয়ে' সফলভাবে অবতরণ ও উৎক্ষেপণের পূর্ণাঙ্গ যাচাইকরণ পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। চীনা সংবাদমাধ্যম সিএমজি এ খবর জানিয়েছে।

হুবেই প্রদেশের পরীক্ষাকেন্দ্রে এটি যাচাই করা হয়। ফাইল ছবি: সিএমজি

হুবেই প্রদেশের হুয়াইলাই কাউন্টির এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল সেলেস্টিয়াল পরীক্ষাকেন্দ্রে এই পরীক্ষা হয়। পরীক্ষায় যানের ইঞ্জিন চালু করে চাঁদে অবতরণ এবং সেখান থেকে পুনরায় উৎক্ষেপণের পরিস্থিতির সিমুলেশন ঘটানো হয়। অবতরণ-উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা, চাঁদের সংস্পর্শে আসার সময় ইঞ্জিন বন্ধের কৌশল এবং গাইডেন্স, ন্যাভিগেশন, কন্ট্রোল ও প্রপালসনসহ বিভিন্ন উপ-ব্যবস্থার পারস্পরিক সামঞ্জস্য যাচাই করা হয়।

এটি চন্দ্রপৃষ্ঠে নেমে আবার কক্ষপথে ফিরে আসতে পারবে। ফাইল ছবি: সিএমজি

চীনের প্রথম মানবচালিত চন্দ্রাভিযানের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত যানটি চন্দ্রপৃষ্ঠে নেমে আবার কক্ষপথে ফিরে আসতে পারবে। এতে দুইজন মহাকাশচারীকে চাঁদে আনা-নেওয়া সম্ভব এবং এটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও একটি রোভার বহন করতে সক্ষম। এটি চীনের মানবচালিত চন্দ্রাভিযান কর্মসূচিতে এক বিশাল অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
২০৩০ সালের আগেই মানবচালিত চন্দ্রাভিযান পরিচালনা করতে চায় চীন। ফাইল ছবি: সিএমজি

চীনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০৩০ সালের আগেই তারা প্রথম মানবচালিত চন্দ্রাভিযান পরিচালনা করবে।

চীনবিশ্ব সংবাদ
চীন সফর বাতিল করে মেক্সিকোর বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা
ছাড়পত্র পেল ইংরেজি ভাষায় নির্মিত বাংলা সিনেমা
সাংবাদিক তুহিন হত্যায় জ‌ড়িত‌দের শা‌স্তির দা‌বি‌তে কিশোরগঞ্জে মানববন্ধন
‘চেয়ারম্যান দায়িত্ব না দিলে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হওয়ার সুযোগ জাপাতে নেই’
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
কনভেনশনে কী হচ্ছিল, আমার জানা ছিল না: আদালতে সুমাইয়া
জামায়াতে ইসলামীকে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার দায় স্বীকার করার আহ্বান ৩২ নাগরিকের
