শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
দখলদারদের ইউক্রেনের ভূখণ্ড উপহার দেওয়া হবে না: জেলেনস্কি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৭আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৭
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ফাইল ছবি: রয়টার্স

ইউক্রেন তাদের ভূমির দখল ছাড়বে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে শনিবার (৯ আগস্ট) প্রকাশিত এক ভিডিওতে তিনি বলেন, ইউক্রেনকে পাশ কাটিয়ে নেওয়া যে কোনও সিদ্ধান্তই হবে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিরোধী।

তিনি বলেছেন, আমাদের ভূখণ্ড দখলদারদের উপহার দেওয়া হবে না।

ইউক্রেনকে পাশ কাটিয়ে কোনও সমাধানই গ্রহণযোগ্য হবে না দাবি করে তিনি আরও বলেন, এভাবে তারা কিছুই অর্জন করবে না। এগুলো অকার্যকর সিদ্ধান্ত। আমাদের দরকার বাস্তবসম্মত স্থিতিশীলতা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে ১৫ আগস্ট আলাস্কায় অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকের প্রতিক্রিয়ায় এসব কথা বলেন তিনি। বৈঠকের আলোচনায় ইউক্রেনের কিছু ভূখণ্ডের মালিকানা বদলের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন ট্রাম্প।

হোয়াইট হাউজে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনেস্কিসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। এতে প্রায় সাড়ে তিন বছরের সংঘাতের অবসান হওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

তবে চুক্তি সম্পন্ন হলে ইউক্রেনকে কিছু ভূমির দখল ছাড়তে হতে পারে ইঙ্গিত দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, দু পক্ষের ভালোর জন্যই কিছু এলাকার মালিকানা বদল হবে।

যুদ্ধবিরতির পূর্বশর্ত হিসেবে ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল—লুহানস্ক, ডোনেস্ক, জাপোরিজ্জিয়া ও খেরসন এবং ২০১৪ সালে দখল করা কৃষ্ণসাগরীয় উপদ্বীপ ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার অংশ হিসেবে ছেড়ে দেওয়ার দাবি করে আসছেন পুতিন। স্বাভাবিকভাবেই, প্রথম থেকে এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে ইউক্রেন।

তথ্যসূত্র: বিবিসি, রয়টার্স

/এসকে/
বিষয়:
ভ্লাদিমির পুতিনইউক্রেনডোনাল্ড ট্রাম্পরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধভলোদিমির জেলেনস্কিবিশ্ব সংবাদ
