পশ্চিমা বিশ্বের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী, আলোচনায় শতবর্ষের পুরনো কার্টুন

যুক্তরাষ্ট্রের চলমান আগ্রাসী বাণিজ্যনীতির মধ্যে আলোচনায় এসেছে শতবর্ষ পুরোনো এক রাজনৈতিক কার্টুন। এতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, বিশ্বে একসময় মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসি আধিপত্য হ্রাস পাবে এবং পর্যায়ক্রমে উত্থান ঘটবে চীন, ভারত ও আফ্রিকার। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর জানিয়েছে।
পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের পতনের ইঙ্গিত করে ১৯২৫ সালে শিকাগোভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক সংবাদপত্র দ্য ডেইলি ওয়ার্কারে ওই কার্টুনটি প্রকাশ করেন প্রখ্যাত মার্কিন কার্টুনিস্ট বব মাইনর। সম্প্রতি আরএল নারায়নান নামের এক ভারতীয় পেশাদারদের যোগাযোগমাধ্যম লিংকডইনে এটি শেয়ার করেন।
গত বছর ডেইলি ওয়ার্কারে এটি পুনঃপ্রকাশ করে ক্যাপশনে বলা হয়, প্রায় একশ বছর আগে মাইনর উপলব্ধি করেছিলেন, একদিন বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন আসবে। কারণ অস্ত্র ও অর্থের জোরে বিশ্ব শাসন করছে পশ্চিমা দেশগুলো। অন্যদিকে, চীন, ভারত ও আফ্রিকা সামরিক ও আর্থিক দিকে দরিদ্র হলেও জনসমৃদ্ধ। এখন ৯৯ বছর পর বিশ্ববাসীর হুঁশ হচ্ছে এবং কিছু পরিবর্তন টের পাচ্ছে।
নারায়নানের শেয়ার করা পোস্টের ক্যাপশনে বলা হয়, শতবর্ষ পরে এসে বহুমেরুভিত্তিক বিশ্ব কাঠামো গড়ে তুলছে ব্রিকস। গোষ্ঠীটি বিশ্বের ৪০ শতাংশ মানুষ এবং ৩০ ট্রিলিয়ন ডলার জিডিপির প্রতিনিধি।
ভারতের মতো বিশ্বের একাধিক দেশের ওপর ট্রাম্পের নতুন শুল্কনীতির আলোকে কার্টুনটি আবারও আলোচনায় এসেছে। নারায়নানের পোস্টে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার হচ্ছে। মাইনরের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে এসেছে কিনা, সেটা নিয়েই অনলাইনে হচ্ছে ব্যাপক আলোচনা।
ইতিহাসের অন্যতম ভারতীয় সমরকৌশলবিদ চাণক্যর উদ্ধৃতি ব্যবহার করে নারায়নান লিখেছেন, যুদ্ধ শুরুর আগে দুরকম হিসাব করা উচিত- জয়ের মূল্য এবং শত্রুর প্রতিশোধের পালটা মূল্য। কোনও উঠতি শক্তির বিরুদ্ধে বেহিসেবি পদক্ষেপে একদিনের জন্য বিজয়ী হলেও এর প্রভাবে পুরো যুগব্যাপী পরাজয় জুটতে পারে।