রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
হামাসের পরাজয় নিশ্চিতের অঙ্গীকার নেতানিয়াহুর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১০ আগস্ট ২০২৫, ২২:০০আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২২:২৫
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ফাইল ছবি: রয়টার্স

গাজায় সামরিক অভিযান সম্প্রসারণের বিকল্প নেই বলে দাবি করেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। রবিবার (১০ আগস্ট) জেরুজালেমে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নিজেদের সিদ্ধান্তের সাফাই গেয়ে তিনি বলেন, হামাসকে পরাজিত করে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ ছাড়া ইসরায়েলের অন্য কোনও গতি নেই। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দুস্তান টাইমস এ খবর জানিয়েছে।

তিনি বলেন, হামাসের শেষ দুটি ঘাঁটি তাদের নতুন সামরিক পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যবস্তু।

গাজার পূর্ণ ও স্থায়ী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নতুন পরিকল্পনা অনুমোদনের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে নেতানিয়াহু দাবি করেন, দখল নয়, আমরা গাজাকে মুক্ত করতে চাই।  

তিনি আরও বলেন, গাজার সশস্ত্র গোষ্ঠীদের নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা তাদের লক্ষ্য। এরপর গাজার শাসনভার অ-ইসরায়েলি বেসামরিক প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

বিশ্বব্যাপী ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড নিয়ে 'মিথ্যার প্রচারণা' চালানো হচ্ছে অভিযোগ করে নেতানিয়াহু বলেন, পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য খুবই অল্প সময় রয়েছে। তিনি দাবি করেন, কঠোর বিধিনিষেধের ধারা থেকে বেরিয়ে গাজায় আরও বিদেশি সাংবাদিক প্রবেশের অনুমতি দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

গাজার মানবিক সংকটের জন্য আবারও হামাসকে দায়ী করে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, গোষ্ঠীটি অস্ত্রত্যাগে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে এবং বেসামরিক নাগরিকদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে।

বিষয়:
গাজাইসরায়েলবেনিয়ামিন নেতানিয়াহুবিশ্ব সংবাদইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media