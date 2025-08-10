X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভারতের জন্য আকাশসীমা বন্ধে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি পাকিস্তানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১০ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৪২আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৪২
ভারতীয় উড়োজাহাজ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার কারণে আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছে পাকিস্তান। প্রতীকী ছবি: রয়টার্স

ভারতীয় উড়োজাহাজের জন্য আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়ায় দুমাসে ৪১০ কোটি পাকিস্তানি রুপি আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছে ইসলামাবাদ। দেশটির পার্লামেন্টে শুক্রবার (৮ আগস্ট) পেশ করা এক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর জানিয়েছে।

গত ২৩ এপ্রিল দিল্লির তরফ থেকে সিন্ধু নদী চুক্তি বাতিলের পরদিনই এই সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ভারতীয় মালিকানাধীন বা লিজে থাকা সব বাহন পাকিস্তানি আকাশসীমায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ৩০ জুন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করে উল্লিখিত ক্ষতির পরিমাণ জানা গেছে।

অবশ্য, এই ক্ষতির পরও সার্বিকভাবে পাকিস্তান বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯ সালের এক হিসাবে দেখা গেছে, তাদের আয় ছিল পাঁচ লাখ আট হাজার মার্কিন ডলার যা চলতি বছর বেড়ে হয়েছে প্রায় সাত লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার।

দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, আকাশসীমা বন্ধের সিদ্ধান্ত ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে। এতে অর্থনৈতিক ক্ষতি হলেও সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় প্রতিরক্ষা অর্থনৈতিক বিবেচনার চেয়ে অগ্রাধিকার পায়।

এর আগে ২০১৯ সালে, দুদেশের সীমান্তে উত্তেজনার কারণে আকাশসীমা বন্ধ রাখায় প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি ডলার ক্ষতির শিকার হয়েছিল পাকিস্তান। চলমান নিষেধাজ্ঞা আগস্টের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত কার্যকর রাখার সিদ্ধান্ত রয়েছে।

একই সিদ্ধান্ত কার্যকর করে রেখেছে ভারত সরকার। পাকিস্তানি উড়োজাহাজের জন্য আকাশসীমা বন্ধের বিষয়ে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষায় কোনও মূল্যই বেশি নয়।

/এসকে/
বিষয়:
ভারতপাকিস্তানবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
আমি 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ': দ্য গার্ডিয়ানকে টিউলিপ
হামাসের পরাজয় নিশ্চিতের অঙ্গীকার নেতানিয়াহুর
পশ্চিমা বিশ্বের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী, আলোচনায় শতবর্ষের পুরনো কার্টুন
সর্বশেষ খবর
আমি 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ': দ্য গার্ডিয়ানকে টিউলিপ
আমি 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ': দ্য গার্ডিয়ানকে টিউলিপ
প্রধান উপদেষ্টার মালয়েশিয়া সফরে শ্রমবাজারের সংকট কাটবে?  
প্রধান উপদেষ্টার মালয়েশিয়া সফরে শ্রমবাজারের সংকট কাটবে?  
বিএনপির সম্মেলনে গান গাইলেন পলকের ভগ্নিপতি, নেতাকর্মীদের ক্ষোভ
বিএনপির সম্মেলনে গান গাইলেন পলকের ভগ্নিপতি, নেতাকর্মীদের ক্ষোভ
স্টেশনে ফোন হারিয়ে চীনা নাগরিকের আকুতি ও কান্নাকাটির দৃশ্য ভাইরাল
স্টেশনে ফোন হারিয়ে চীনা নাগরিকের আকুতি ও কান্নাকাটির দৃশ্য ভাইরাল
সর্বাধিক পঠিত
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
সমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
প্রাইভেটকারের পাশে গলাকাটা লাশ, আদালতে জবানবন্দি যাত্রীরসমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে সরকারি কার্যালয়কে ‘শহীদ মীর মুগ্ধ হল’ ঘোষণা
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
লাইভে এসে ১৫ আগস্ট ‘শোক দিবস’ পালনের আহ্বান জেড আই খান পান্নার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media