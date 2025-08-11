X
সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে পারে নিউজিল্যান্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৫আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৫
নিউজিল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইনসটন পিটার্স। ফাইল ছবি: রয়টার্স

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করছে নিউজিল্যান্ড। সোমবার (১১ আগস্ট) এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইনসটন পিটার্স। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, সেপ্টেম্বরে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেবে প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সনের ক্যাবিনেট। এরপর  বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের নিয়ে আয়োজিত জাতিসংঘের 'লিডার্স উইকে' তা উপস্থাপন করা হবে।

ইতোমধ্যে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং কানাডা।  সে তালিকায় এখন যুক্ত হতে পারে নিউজিল্যান্ড।

এ বিষয়ে পিটার্স বলেছেন, তাদের একাধিক মিত্র ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও তারা পুরো বিষয়টি আরেকটু বিবেচনা করবেন। কারণ তাদের একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি রয়েছে।

তিনি বলেছেন, পুরো বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করে আমরা নিউজিল্যান্ডের নীতি, মূল্যবোধ এবং জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করব। এই মূল্যায়নের মধ্যে রয়েছে, ফিলিস্তিন অঞ্চল রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য বৈধতা অর্জন করেছে কিনা, তা যাচাই করে দেখা।

তবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রগঠন কেবল সময়ের অপেক্ষা উল্লেখ করে পিটার্স বলেন, আমরা আগেও এটা স্পষ্ট বলেছি যে, ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হবে কিনা, সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা এটা কখন দেব।

