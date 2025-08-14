X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাগড়া দিলে ভয়াবহ পরিণতি, পুতিনকে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৪০আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫৬
ভ্লাদিমির পুতিন, ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভলোদিমির জেলেনস্কি। ছবি: ইন্ডিয়া টুডে

ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাগড়া দিলে রাশিয়াকে চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে হুঁশিয়ার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে শুক্রবার (১৫ আগস্ট) অনুষ্ঠেয় বৈঠককে সামনে রেখে এ কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি আরও বলেন, আলোচনা ফলপ্রসূ হলে দ্বিতীয় দফার বৈঠকে ইউক্রেনকে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

বুধবার ওয়াশিংটনের কেনেডি সেন্টারের ওই বক্তব্যে রাশিয়ার পরিণতির বিশদ ব্যাখ্যা করেননি ট্রাম্প। তবে সঙ্গে আলাস্কায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বৈঠকের ফল মনঃপূত না হলে রাশিয়ার ওপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞার হুমকি আগেই উচ্চারণ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধে পুতিন অসম্মত হলে রাশিয়া কোনও শাস্তির মুখে পড়বে কিনা, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্পের সোজাসাপ্টা জবাব, হ্যাঁ, তারা সাজা পাবে।

সম্ভাব্য সে সাজা নিষেধাজ্ঞা নাকি শুল্ক আকারে দেওয়া হবে, এই প্রশ্নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আমার সেটা বলার প্রয়োজন নে। (কেবল জেনে রাখুন) মারাত্মক ফল ভোগ করতে হবে।

অবশ্য, নতুন কোনও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা আলাস্কা বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য নয় বোঝাতে তিনি বলেন, এই আলোচনার মাধ্যমে ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের প্রেক্ষাপট সৃষ্টির চেষ্টা করা হবে। প্রথম দফা আলোচনা ঠিকঠাক মতো আগালে, শিগগিরই আমরা আরেকবার বসব।

তিনি আরও বলেন, (দ্বিতীয় দফার বৈঠক) আমি প্রায় অবিলম্বেই সেটা আয়োজন করতে চাই। আর প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ও প্রেসিডেন্ট পুতিন চাইলে, আমি সেখানেও উপস্থিত থাকব।

অবশ্য আকাঙ্ক্ষিত দ্বিতীয় দফা বৈঠকের সম্ভাব্য সময় নিয়ে কোনও দিনতারিখ উল্লেখ করেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ট্রাম্পের সর্বশেষ মন্তব্য এবং বুধবার ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জেলেনস্কির ভার্চুয়াল বৈঠকের ফল কিয়েভকে কিছুটা আশ্বাস দিতে পারে। কারণ, আশঙ্কা ছিল আলাস্কার শীর্ষ বৈঠকে ইউক্রেনের ভূমি ভাগ করে দেওয়া হতে পারে।

ট্রাম্পকে বিরক্ত না করতে চাওয়া ইউরোপীয় নেতারা বারবার বলেছেন, তারা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন। তবে ইউক্রেনের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো চুক্তি হওয়া উচিত নয়—এ কথাও তারা জোর দিয়ে বলেছেন।

অন্যদিকে, রাশিয়া এর আগে যেমন করেছে, এবারও ইউক্রেন ও ইউরোপের দাবির বিরুদ্ধে কঠোর আপত্তি তুলতে পারে। রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ২০২৪ সালের জুনে যে অবস্থান জানিয়েছিলেন, তা পরিবর্তিত হয়নি বলে আগেই জানিয়েছে মস্কো। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আলেক্সেই ফাদেয়েভ বলেছেন, গত বছর থেকে তাদের অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে।

যুদ্ধবিরতি ও আলোচনার শুরুর শর্ত হিসেবে পুতিনের বরাবরের দাবি—ইউক্রেনকে চারটি অঞ্চল থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে হবে, যেগুলো রাশিয়া নিজের অংশ হিসেবে দাবি করে কিন্তু পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নেই, এবং ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগ করতে হবে।

অবশ্য কিয়েভ এই শর্তগুলোকে সরাসরি আত্মসমর্পণের সমতুল্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।

/এসকে/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্ররাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনইউক্রেনডোনাল্ড ট্রাম্পরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধভলোদিমির জেলেনস্কিবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
মার্কিন দূতাবাস প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিজিএমইএ সভাপতির বৈঠক
ইতালির উপকূলে নৌকাডুবিতে অন্তত ২৬ অভিবাসী নিহত
ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতির শর্ত ট্রাম্পকে জানালো ইউরোপ ও কিয়েভ
সর্বশেষ খবর
কক্সবাজার বিমানবন্দর প্রস্তুত: অক্টোবর থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট শুরু
কক্সবাজার বিমানবন্দর প্রস্তুত: অক্টোবর থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট শুরু
পাংশা উপজেলা আ.লীগ সভাপতি গ্রেফতার
পাংশা উপজেলা আ.লীগ সভাপতি গ্রেফতার
পুলিশ লাইন্সে সহকর্মীর বঁটির কোপে আনসার সদস্য আহত
পুলিশ লাইন্সে সহকর্মীর বঁটির কোপে আনসার সদস্য আহত
রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতি, কয়েকশ পরিবার পানিবন্দি
রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতি, কয়েকশ পরিবার পানিবন্দি
সর্বাধিক পঠিত
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media