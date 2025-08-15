মালয়েশিয়ার আদালতে ২ বাংলাদেশির বিরুদ্ধে আইএস সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ

মালয়েশিয়ার সেশনস কোর্টে (দায়রা আদালত) শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুই বাংলাদেশি প্রবাসীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আনা হয়েছে। তারা হচ্ছেন ৩১ বছর বয়সী মো. মামুন আলি এবং ২৭ বছর বয়সী রেফাত বিশাত। অভিযোগ প্রমাণিত হলে পৃথকভাবে তাদের সাত থেকে ত্রিশ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। মালয়েশীয় রাষ্ট্রীয় বার্তাসংস্থা বেরনামা এ খবর জানিয়েছে।
মামুন আলির বিরুদ্ধে ‘সাহিফুল্লা ইসলাম’ নামের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলামিক স্টেটকে (আইএস) সমর্থন দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। নথিতে বলা হয়, ২০২৩ সালের ২৮ জুলাই থেকে ২০২৪ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ওই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে আইএসকে সমর্থন দিয়ে এসেছেন অভিযুক্ত ব্যক্তি।
রিফাতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগনামায় বলা হয়, চলতি বছরের ১০ জুলাই বিকেল সাড়ে চারটার দিকে দেশটির লারকিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট এলাকার একটি বাড়িতে একটি অনর এক্স৬এ মুঠোফোনসহ আটক হন। ওই ফোনে আইএসের পতাকার একটি ছবি রাখার দায়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়।
আদালতে প্রথম মামলায় সরকারি কৌঁসুলি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মরিয়াম জামিলাহ আব মানাফ এবং দ্বিতীয় মামলায় ছিলেন নুর আইনা রিদজওয়ান। কোনও আইনজীবী অভিযুক্তদের পক্ষে আদালতে প্রতিনিধিত্ব করেননি।
মামুন আলির বিরুদ্ধে মালয়েশীয় দণ্ডবিধির ১৩০জে(১)(এ) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। দোষী প্রমাণিত হলে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৩০ বছরের কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ড হতে পারে।
আর রিফাতে বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৩০জেবি(১)(এ) ধারায় গঠিত অভিযোগে দোষী প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে।
আদালতে বিচারক দাতো আহমাদ কামাল আরিফিন ইসমাইলের সামনে অভিযুক্তদের হাজির করা হয়। দোভাষী নিয়োগের জন্য মামলার শুনানির তারিখ আগামী ১২ সেপ্টেম্বর ধার্য করেছেন আদালত।