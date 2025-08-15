X
শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
ভারতে মুঘল সম্রাট হুমায়ূনের সমাধি ধসে নিহত ৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৫ আগস্ট ২০২৫, ২৩:১১আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ২৩:১১
দুর্ঘটনাস্থলে ব্যস্ত উদ্ধারকর্মীরা। ছবি: পিটিআই

ভারতে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের ঐতিহাসিক সমাধিক্ষেত্রের গম্বুজ ধসে অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। দেশটির রাজধানী দিল্লির দক্ষিণাঞ্চলীয় পূর্ব নিজামুদ্দিনে শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দু এ খবর জানিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, ছোট, সবুজ রঙের ভবনটির একপাশের ছাদ হঠাৎ ভেঙে পড়ে। তখন ভবনের ভেতরে ১৫ থেকে ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও মানুষ চাপা পড়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে দিল্লি দমকল বিভাগ।

দমকলের পাঁচটি দল এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান চালিয়ে পাঁচজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছে, ছুটির দিন হওয়ায় দুর্ঘটনার সময় সমাধিক্ষেত্রের ভেতরে দেশি-বিদেশি পর্যটকের ভিড় ছিল।

দুর্ঘটনার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

দ্বিতীয় মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি ১৫৬২ সালে তার স্ত্রী হামিদা বানু বেগমের উদ্যোগে নির্মাণ করা হয়। বেলেপাথরে তৈরি এই স্থাপনাটি নকশা করেছিলেন বুখারার স্থপতি মির্জা গিয়াস।

মুঘল ইতিহাসে এটিই প্রথম উদ্যান-সমাধিক্ষেত্র, যা পরবর্তীতে তাজমহলসহ বহু মুঘল স্থাপত্যে প্রভাব রেখেছে।

সমাধিক্ষেত্রটি ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত। পুরাতত্ত্ববিদরা একে মুঘল স্থাপত্যশৈলীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করেন।

/এসকে/
বিষয়:
ভারতবিশ্ব সংবাদ
