শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
ট্রাম্পের যেসব প্রস্তাব পুতিন-জেলেনস্কি উভয়ই মেনে নিতে পারেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৫ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৫৫আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৫৫
পুতিন, ট্রাম্প ও জেলেনস্কি। ছবি: ইন্ডিয়া টুডে

ইউক্রেনে যুদ্ধের অবসান নিয়ে আলাস্কায় শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত একটায় বৈঠকে বসবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের কেমন প্রস্তাবে রুশ প্রেসিডেন্ট নমনীয় হতে পারেন এবং ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট তা নত মস্তকে মেনেও নেবেন- এই নিয়ে নিজের মত প্রকাশ করেছেন ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির উত্তর আমেরিকা প্রতিনিধি গ্যারি ও ডনোহু।

হোয়াইট হাউজের তরফ থেকে চলতি সপ্তাহের শীর্ষ বৈঠক নিয়ে একাধিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কখনও এটিকে মতামত নেওয়ার একটি সুযোগ, আবার কখনও ভূখণ্ড বিনিময়ের সম্ভাব্য আলোচনা বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

তবে ডনোহু মনে করেন, এখানে রাশিয়াকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফেরার একটা সুযোগ করে দিতে পারেন ট্রাম্প। অর্থাৎ শিল্পোন্নত দেশের সংগঠন জি-৭ এ রাশিয়াকে আবার অন্তর্ভুক্ত করে একে জি-৮ এ পরিণত করার একটা প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে।

আরেকটি সম্ভাবনা হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, রাশিয়ার জন্য নতুন কোনও ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হতে পারে, কারণ পুতিন তার সঙ্গে অনেক ব্যবসায়ীকে এনেছেন।

তবে ডনোহুর মতে, আসল সমস্যা হলো এখন একটি যুদ্ধ চলছে এবং পুতিন তার যুদ্ধের লক্ষ্য নিয়ে স্পষ্ট অবস্থান জানিয়েছেন।

ফলে প্রশ্ন রয়ে যায়, পুতিনের জন্য এখানে মূলত একটি আদর্শগত বিষয় বর্তমান, যা রাশিয়ার ইতিহাস, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পিটার দ্য গ্রেট পর্যন্ত বিস্তৃত, ট্রাম্প সেখানে স্পর্শ করতে পারবেন কিনা।

বিবিসি সাংবাদিক মনে করেন, ট্রাম্প ও পুতিন আসলে হয়তো একে অপরের থেকে ভিন্ন লক্ষ্য ও প্রত্যাশা নিয়ে আলোচনা করবেন, যার ফলে তাদের মধ্যে বোঝাপড়ায় বিস্তর ফারাক থেকে যেতে পারে।

/এসকে/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্ররাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনইউক্রেনডোনাল্ড ট্রাম্পরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধভলোদিমির জেলেনস্কিবিশ্ব সংবাদ
