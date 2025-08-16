X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে যা বললেন পুতিন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪৫আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪৫
রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ফাইল ছবি: রয়টার্স

ইউক্রেন যুদ্ধের ভবিষ্যতের ছুতোয় আলোচনায় বসেছিলেন দুই পরাশক্তির নেতা রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) আলাস্কায় আয়োজিত ওই বৈঠক শেষে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, ইউক্রেন যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন পুতিন।

পুতিন বলেন, স্নায়ুযুদ্ধের পর রুশ-মার্কিন সম্পর্ক তলানিতে নেমে গিয়েছিল। এটা আমাদের দেশ এমনকি বিশ্বের জন্যই ভালো কিছু নয়। তবে এ অবস্থার পরিবর্তন জরুরি এবং মুখোমুখি অবস্থান থেকে সরে এসে সংলাপে বসাই এখন সময়ের দাবি।

ইউক্রেন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সংঘাতের সমাধান খুঁজতে আগ্রহী। রাশিয়ার বৈধ নিরাপত্তা উদ্বেগকে যেমন গুরুত্ব দিতে হবে তেমনি ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও অপরিহার্য।

কিয়েভ ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা বিষয়টিকে গঠনমূলকভাবে নেবে বলেই আশা প্রকাশ করেন তিনি।

রুশ-মার্কিন অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে পুতিন বলেন, তারা বাণিজ্য, জ্বালানি, প্রযুক্তি ও মহাকাশ গবেষণাসহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপক সহায়তা করতে পারে। এই বৈঠকের সমঝোতাগুলো কেবল ইউক্রেন সমস্যার সমাধানেই নয়, বরং বাস্তবমুখী সম্পর্ক পুনর্গঠনের পথও খুলে দিতে পারে বলেও মত প্রকাশ করেন তিনি।

পুতিন আরও জানান, ট্রাম্পের সঙ্গে তার বিশ্বাসযোগ্য ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এ পথেই ইউক্রেনে দ্রুত যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটানো সম্ভব হবে বলে আশাবাদী রুশ প্রেসিডেন্ট।

তথ্যসূত্র: রয়টার্স

/এসকে/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্ররাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনডোনাল্ড ট্রাম্পরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধভলোদিমির জেলেনস্কিবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠকের ইঙ্গিত দিলেন ট্রাম্প
ইউক্রেনে যুদ্ধ সমাপ্তির বিষয়ে অগ্রগতি ছাড়াই শেষ হলো ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক
তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে নতুন আধিপত্যের পথে বাংলাদেশ
সর্বশেষ খবর
মাইনর ক্রিকেট লিগে আটলান্টায় ‘জাদু’ দেখাবেন সাকিব
মাইনর ক্রিকেট লিগে আটলান্টায় ‘জাদু’ দেখাবেন সাকিব
এক যাত্রীছাউনি নিয়ে দুই ঘণ্টা সংঘর্ষ, আহত ১৫
এক যাত্রীছাউনি নিয়ে দুই ঘণ্টা সংঘর্ষ, আহত ১৫
লিভারপুলের সঙ্গে লেওনির ছয় বছরের চুক্তি
লিভারপুলের সঙ্গে লেওনির ছয় বছরের চুক্তি
চট্টগ্রামে ঝুটের গুদামে আগুন, ছয় ঘণ্টায়ও পুরোপুরি নেভেনি
চট্টগ্রামে ঝুটের গুদামে আগুন, ছয় ঘণ্টায়ও পুরোপুরি নেভেনি
সর্বাধিক পঠিত
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন শাকিব খান
বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন শাকিব খান
ধানমন্ডি ৩২ ঘিরে সতর্কতা, আ.লীগ সন্দেহ হলেই ধাওয়া
ধানমন্ডি ৩২ ঘিরে সতর্কতা, আ.লীগ সন্দেহ হলেই ধাওয়া
পরিবারের সঙ্গে থাকা শিশুটি হাউজবোট থেকে পড়ে গেলো টাঙ্গুয়ার হাওরে
পরিবারের সঙ্গে থাকা শিশুটি হাউজবোট থেকে পড়ে গেলো টাঙ্গুয়ার হাওরে
শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক নন: নাহিদ ইসলাম
শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক নন: নাহিদ ইসলাম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media