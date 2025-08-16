ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে যা বললেন পুতিন

ইউক্রেন যুদ্ধের ভবিষ্যতের ছুতোয় আলোচনায় বসেছিলেন দুই পরাশক্তির নেতা রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) আলাস্কায় আয়োজিত ওই বৈঠক শেষে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, ইউক্রেন যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন পুতিন।
পুতিন বলেন, স্নায়ুযুদ্ধের পর রুশ-মার্কিন সম্পর্ক তলানিতে নেমে গিয়েছিল। এটা আমাদের দেশ এমনকি বিশ্বের জন্যই ভালো কিছু নয়। তবে এ অবস্থার পরিবর্তন জরুরি এবং মুখোমুখি অবস্থান থেকে সরে এসে সংলাপে বসাই এখন সময়ের দাবি।
ইউক্রেন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সংঘাতের সমাধান খুঁজতে আগ্রহী। রাশিয়ার বৈধ নিরাপত্তা উদ্বেগকে যেমন গুরুত্ব দিতে হবে তেমনি ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও অপরিহার্য।
কিয়েভ ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা বিষয়টিকে গঠনমূলকভাবে নেবে বলেই আশা প্রকাশ করেন তিনি।
রুশ-মার্কিন অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে পুতিন বলেন, তারা বাণিজ্য, জ্বালানি, প্রযুক্তি ও মহাকাশ গবেষণাসহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপক সহায়তা করতে পারে। এই বৈঠকের সমঝোতাগুলো কেবল ইউক্রেন সমস্যার সমাধানেই নয়, বরং বাস্তবমুখী সম্পর্ক পুনর্গঠনের পথও খুলে দিতে পারে বলেও মত প্রকাশ করেন তিনি।
পুতিন আরও জানান, ট্রাম্পের সঙ্গে তার বিশ্বাসযোগ্য ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এ পথেই ইউক্রেনে দ্রুত যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটানো সম্ভব হবে বলে আশাবাদী রুশ প্রেসিডেন্ট।
তথ্যসূত্র: রয়টার্স