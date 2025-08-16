X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পর জেলেনস্কি ও ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে ট্রাম্পের ফোনালাপ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৯আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৯
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফাইল ছবি: রয়টার্স

আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পর ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার (১৬ আগস্ট) ভোরে ওয়াশিংটন ফেরার পথে এই আলাপ হওয়ার কথা জানিয়েছে হোয়াইট হাউজ। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

দীর্ঘ ওই ফোনালাপে জেলেনস্কি ছাড়াও অংশগ্রহণ করেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন ডার লিয়েন, পশ্চিমাদের সামরিক জোট ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুট্টে এবং জার্মানি, ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ড, ইতালি, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের নেতৃবৃন্দ। ফোনকলে সবাইকে আলাস্কা বৈঠকের ব্রিফ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, সবার সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টা আলাপ করেছেন ট্রাম্প।

বৈঠকের বিষয়ে ইউক্রেনের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও জানা না গেলেও, ফোনালাপের পর জেলেনস্কি বলেছেন, তিনি সোমবার ওয়াশিংটন সফর করছেন।

শুক্রবার দিবাগত রাত একটায় (বাংলাদেশ সময়) রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ট্রাম্প। প্রায় তিন ঘণ্টার ওই বৈঠকের পর সেখানে সংক্ষিপ্ত এক সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন দুই পরাশক্তির নেতা। ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে অগ্রগতি না হলেও, উভয়েই আলোচনাকে ফলপ্রসূ বলে উল্লেখ করেছেন।

ইউক্রেন যুদ্ধের ভবিষ্যতের ছুতোয় আলোচনার আয়োজন করা হলেও, আমন্ত্রণ পাননি জেলেনস্কি। বৈঠকের আগে তিনি ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে সরাসরি এবং ট্রাম্পের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। তিনি ট্রাম্পকে সতর্ক করে বলেছিলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার নাম করে ভূমি দখলের পাঁয়তারা করবেন পুতিন।

এদিকে, আলাস্কায় যুদ্ধের সমাপ্তিতে অগ্রগতি না হলেও কিয়েভ-মস্কো আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের সমাপ্তির জন্য দুদেশের নেতার মধ্যে বৈঠক হতে যাচ্ছে।

তবে বৈঠকটি কার্যকর হওয়ার বিষয়টি জেলেনস্কির ওপর নির্ভর করছে মন্তব্য করে ট্রাম্প বলেছেন, এখন এর বাস্তবায়ন নির্ভর করছে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির ওপর। আমি তো বলব, ইউরোপীয় দেশগুলোরও এই প্রক্রিয়ায় কিছুটা অংশগ্রহণ করা উচিত।

ফক্স নিউজের ওই সাক্ষাৎকারে, দ্বিতীয় দফার আলোচনাকে ত্রিপাক্ষিক করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে ট্রাম্প আবারও বলেছেন, তারা (পুতিন-জেলেনস্কি) চাইলে আমি পরবর্তী বৈঠকে উপস্থিত থাকব। হয়ত প্রেসিডেন্ট পুতিন, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এবং আমার মধ্যে পরবর্তী দফার আলোচনা হবে।

/এসকে/
বিষয়:
ইউরোপযুক্তরাষ্ট্ররাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনইউক্রেনডোনাল্ড ট্রাম্পন্যাটোরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধভলোদিমির জেলেনস্কিবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
পাকিস্তানে বন্যা ও ভূমিধসে নিহত ২৫০ জনের বেশি
রাশিয়া শক্তিশালী দেশ, জেলেনস্কির উচিত সমঝোতা করা: ট্রাম্প
মানুষের ওপর কিছু চাপিয়ে দিই না: ড. ইউনূস
সর্বশেষ খবর
হাতিকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রমণের শিকার চিকিৎসকদের আনা হলো ঢাকায়
হাতিকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রমণের শিকার চিকিৎসকদের আনা হলো ঢাকায়
চার দিনের ম্যাচ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছেন কারা?
চার দিনের ম্যাচ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছেন কারা?
বাংলাদেশের ফুটবলে এবার নেপাল, ভুটানের খেলোয়াড়
বাংলাদেশের ফুটবলে এবার নেপাল, ভুটানের খেলোয়াড়
শেখ মুজিবের মৃত্যুবার্ষিকীতে আলোচনা সভা করা ছাত্রলীগ নেতা আটক
শেখ মুজিবের মৃত্যুবার্ষিকীতে আলোচনা সভা করা ছাত্রলীগ নেতা আটক
সর্বাধিক পঠিত
বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন শাকিব খান
বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন শাকিব খান
তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে নতুন আধিপত্যের পথে বাংলাদেশ
তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে নতুন আধিপত্যের পথে বাংলাদেশ
পরিবারের সঙ্গে থাকা শিশুটি হাউজবোট থেকে পড়ে গেলো টাঙ্গুয়ার হাওরে
পরিবারের সঙ্গে থাকা শিশুটি হাউজবোট থেকে পড়ে গেলো টাঙ্গুয়ার হাওরে
বঙ্গবন্ধুর জন্য মিলাদ করা যাবে না, এরচেয়ে মরে যাওয়া ভালো: কাদের সিদ্দিকী
বঙ্গবন্ধুর জন্য মিলাদ করা যাবে না, এরচেয়ে মরে যাওয়া ভালো: কাদের সিদ্দিকী
জামায়াত নেতার সুপারিশ করা আজমীরা মৌখিক পরীক্ষায় পাস করেননি
জামায়াত নেতার সুপারিশ করা আজমীরা মৌখিক পরীক্ষায় পাস করেননি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media