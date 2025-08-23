X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ব্রিটেনের অ্যাস্টন ভিলায় প্রশিক্ষণের সুযোগ পেলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফুটবলার

লন্ডন প্রতিনি‌ধি
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৫আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৫
অ্যাস্টন ভিলায় প্রশিক্ষণ নেবেন শাইলা মেদিনা আহমেদ।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ফুটবলার শাইলা মেদিনা আহমেদের ক্যারিয়ারে নতুন একটি অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছে। বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব অ্যাস্টন ভিলার প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে (ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম) ডাক পেয়েছেন তিনি।

অ্যাস্টন ভিলার প্রোগ্রামটি তরুণ প্রতিভা বাছাই ও প্রশিক্ষণের জন্য সুপরিচিত। এই প্রশিক্ষণ তরুণ  ফুটবলারদের আরও উচ্চ স্তরে পৌঁছানোর জন্য স্পষ্ট পথ তৈরি করে।

মাঠের পারফরম্যান্সের মাধ্যমে এরই মধ্যে ভক্ত ও সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শাইলা। তার এই যাত্রা বিশেষ করে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক, কারণ তিনি মূলধারার খেলাধুলায় উচ্চ স্তরে সাফল্য অর্জনকারী নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

অ্যাস্টন ভিলার মাধ্যমে তার অগ্রগতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। আশা করা হচ্ছে, তিনি একই পটভূমির অন্যদেরও ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন পূরণে অনুপ্রাণিত করবেন।

প্রিমিয়ার লিগের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী ক্লাবগুলোর মধ্যে একটিতে শাইলার এই যাত্রা তার জীবনের একটি নতুন রোমাঞ্চকর অধ্যায়। অ্যাস্টন ভিলার সম্পদ এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ তার বিকাশের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে, যা তাকে তার দক্ষতা বাড়াতে এবং পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর সেরা পরিবেশ দেবে।

/এসকে/
বিষয়:
যুক্তরাজ্যইউরোপিয়ান-ফুটবলবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
যুক্তরাষ্ট্রে পর্যটকবাহী বাস উল্টে নিহত ৫
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠকের পরিকল্পনা নেই: রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী
সর্বশেষ খবর
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যান চলাচল বন্ধ
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, মেলেনি আঘাতের চিহ্ন
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, মেলেনি আঘাতের চিহ্ন
ছাত্রীদের ‘কুপ্রস্তাব’ দেওয়ার অভিযোগে চাকরি হারালেন সাবেক সমন্বয়ক
ছাত্রীদের ‘কুপ্রস্তাব’ দেওয়ার অভিযোগে চাকরি হারালেন সাবেক সমন্বয়ক
অবশেষে মেসিদের ভারত সফর চূড়ান্ত
অবশেষে মেসিদের ভারত সফর চূড়ান্ত
সর্বাধিক পঠিত
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
নতুন অধ্যায়ের ঘোষণা দিলেন শাকিব খান
নতুন অধ্যায়ের ঘোষণা দিলেন শাকিব খান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media