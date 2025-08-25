X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
ভারতে আটক বাংলাদেশি পুলিশের কর্মকর্তা বিচারবিভাগীয় হেফাজতে

রক্তিম দাশ, কলকাতা
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৯আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০২
অনুপ্রবেশের অভিযোগে ওই কর্মকর্তাকে আটক করা হয় (প্রতীকী ছবি)।

বাংলাদেশ পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে শনিবার (২৩ আগস্ট) সন্ধ্যায় ভারতীয় সীমানায় আটক করেছে দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া কর্মকর্তা মুহাম্মদ আরিফুজ্জামানকে ১৪ দিনের বিচারচবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, জনাব আরিফুজ্জামানকে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় হাকিমপুর সীমান্ত ফাঁড়ির কাছে আটক করা হয়। পরে তাকে গ্রেফতার করে স্থানীয় পুলিশ।

গ্রেফতার ব্যক্তি নিজ কর্মক্ষেত্রে আপাতত বহিষ্কার (সাসপেন্ড) রয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত, তার সাসপেনশনের কারণ নিয়ে কিছু জানা যায়নি।

অভিযোগে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ পুলিশের ওই কর্মকর্তা অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন।

সোমবার বসিরহাট মহকুমা আদালতের তরফ থেকে আরিফুজ্জামানকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে জানা গিয়েছে, আরিফুজ্জামানের বিষয়টি নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক পর্যায়ে যোগাযোগ হয়েছে। প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে আপাতত হাজতে থাকতে হবে।

/এসকে/
বিষয়:
ভারতবিশ্ব সংবাদ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
