সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল ইন্দোনেশিয়া, এবার আক্রান্ত শিক্ষার্থীরা

ইন্দোনেশিয়ায় সরকারি ব্যয়কে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া আন্দোলনে এবার আক্রান্ত হলো দেশটির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বিক্ষোভ দমনে মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ইন্দোনেশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শহর বানদুংয়ের দুটি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে পুলিশবাহিনী। শিক্ষার্থী সংগঠন ও কর্তৃপক্ষের বরাতে ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব বান্দুং (ইউএনআইএসবিএ) এবং পাশের পাসুন্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি এলাকায় বিক্ষোভকারীদের দিকে কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়।
এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে পাসুন্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যোগা তাদিয়ালাগা রুচিয়াত বলেন, শিক্ষাঙ্গণ নিরপেক্ষ ও নিরাপদ স্থান হওয়ার কথা ছিল।
ইউএনআইএসবিএ শিক্ষার্থী পরিষদের অভিযোগ, নিরাপত্তা বাহিনী প্রতিবাদ দমন করতে ক্যাম্পাসে ‘নৃশংসভাবে’ হামলা চালিয়েছে।
দেশটির আইনপ্রণেতাদের বাড়তি আর্থিক সুবিধা দেওয়াসহ একাধিক সরকারি ব্যয় নিয়ে জনঅসন্তুষ্টি থেকে বিক্ষোভের সূত্রপাত। প্রথমে রাজধানী জাকার্তায় শুরু হলেও পর্যায়ক্রমে এর রেশ পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়ে। চলমান বিক্ষোভের আগুনে ঘি পড়ে যখন পুলিশ ভ্যানের চাপায় এক ট্যাক্সি চালক প্রাণ হারান। এরপর রাজধানীতে চলা ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাটে কয়েক লাখ মার্কিন ডলার সমমূল্যের আর্থিক ক্ষতি হয়। গত একসপ্তাহে বিক্ষোভকে ঘিরে অন্তত আটজনের প্রাণহানি হয়েছে।
এদিকে, মঙ্গলবারের ঘটনা নিয়ে স্থানীয় পুলিশের কর্মকর্তা হেন্দ্রা রোচমাওয়ান জানান, নিরাপত্তা বাহিনী ক্যাম্পাসে প্রবেশ না করে সেখানে আশ্রয় নেওয়া বহিরাগতদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করেছে।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো। শ্রমিক নেতারা ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, সস্তা শ্রম বন্ধ, আউটসোর্সিং ও কর ছাড়সহ বিভিন্ন দাবি তুলেছেন। তবে প্রাবোও সতর্ক করে বলেছেন, সহিংসতা বাড়লে পুলিশ ও সেনাবাহিনী কঠোর ব্যবস্থা নেবে।
জাকার্তা পুলিশের দাবি, বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত রাজধানীতে ৩৪ লাখ ডলার সমমূল্যের ক্ষতি হয়েছে। সহিংসতায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক হাজার ২০০ জনের বেশি মানুষকে গ্রেফতার করেছে কর্তৃপক্ষ।
বিশ্লেষকরা মনে করছেন, প্রেসিডেন্ট প্রাবোওর এক বছর পূরণ হওয়ার আগেই এই বিক্ষোভ তার নেতৃত্বের প্রতি বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। পরামর্শক সংস্থা কন্ট্রোল রিস্কসের সহযোগী পরিচালক আহমাদ সুকারসোনোর মতে, ধনী-গরিবের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এরমধ্যে আইনপ্রণেতাদের জন্য ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত জনরোষ আরও বাড়িয়েছে।
আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো নিরাপত্তা বাহিনীর আচরণের নিন্দা জানিয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেছেন, ইন্দোনেশিয়ার কর্তৃপক্ষ দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করেছে। তারা বিক্ষোভকে রাষ্ট্রদ্রোহ বা সন্ত্রাসবাদ হিসেবে বিবেচনা করছে।
জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয়ের তরফ থেকেও নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তদন্তের আহ্বান জানানো হয়।
বিক্ষোভের রেশ দেখা গেছে দেশটির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জগতেও। ইন্দোনেশীয়রা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গোলাপি ও সবুজ রঙের প্রোফাইল পিকচার ব্যবহার করছেন। পাশাপাশি, 'রিসেট ইন্দোনেশিয়া' হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে তারা পুলিশি নির্যাতন বন্ধ ও নাগরিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করাসহ ২৫ দফা দাবি তুলেছে।