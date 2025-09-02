X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঘনিষ্ঠ সহযোগীর পদত্যাগের সিদ্ধান্তে বেকায়দায় জাপানি প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৮আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪৮
হিরোশি মোরিয়ামা। ফাইল ছবি: রয়টার্স

ক্ষমতা ধরে রাখা নিয়ে আবারও বেকায়দায় পড়েছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও ক্ষমতাসীন দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) মহাসচিব হিরোশি মোরিয়ামার পদত্যাগের ঘোষণায় এই নতুন সংকট দেখা দেয়। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

এলডিপির পূর্ণাঙ্গ বৈঠক শেষ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মোরিয়ামা জানান, গত ২০ জুলাই পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর দায় মেনে নিয়ে পদত্যাগ করতে চান তিনি। তবে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই এক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিবেচনা করবেন বলেও উল্লেখ করেছেন মোরিয়ামা।

মঙ্গলবার দলীয় বৈঠকে উভয় কক্ষের সদস্যদের উপস্থিতিতে নির্বাচনে ভরাডুবির কারণ নিয়ে আলোচনা করেছে এলডিপি। বৈঠকে নেতৃত্ব পরিবর্তনে আগাম নির্বাচনের বিষয়টিও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে বলে অসমর্থিত সূত্রে জানা গেছে।

উচ্চকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর পর বিরোধীদের তরফ থেকে পদত্যাগের দাবি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে আসছেন ইশিবা। মঙ্গলবার একই সুরে তিনি বলেন, আপাতত গদি ছাড়ার ইচ্ছে তার নেই। আর মোরিয়ামার পদত্যাগের বিষয়টি নিয়ে তিনি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। এছাড়া, নির্বাচনি ব্যর্থতার দায় নিয়েও উপযুক্ত সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

/এসকে/
বিষয়:
জাপানবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল ইন্দোনেশিয়া, এবার আক্রান্ত শিক্ষার্থীরা
আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ছাড়ালো ১১০০
আসিফ নজরুলের সঙ্গে জাপানিজ পার্লামেন্টারিয়ান লীগের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ
সর্বশেষ খবর
নুরকে সুচিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার
নুরকে সুচিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু
রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আসিয়ান এমপিরা, প্রত্যাবাসনে সহযোগিতার আশ্বাস
রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আসিয়ান এমপিরা, প্রত্যাবাসনে সহযোগিতার আশ্বাস
রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আসিয়ান এমপিরা, প্রত্যাবাসনে সহযোগিতার আশ্বাস
রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আসিয়ান এমপিরা, প্রত্যাবাসনে সহযোগিতার আশ্বাস
সর্বাধিক পঠিত
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media