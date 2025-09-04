ভারতে নিত্যপণ্যের দাম কমাতে কর শিথিলের সিদ্ধান্ত

ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্কের চাপ কমাতে দ্রব্য ও সেবা কর (গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স বা জিএসটি) কিছুটা শিথিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদি সরকার। এই পদক্ষেপে সাধারণ মানুষ কিছুটা স্বস্তি পাবে বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ।
দেশটির অর্থমন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, খাদ্যশস্য, ভোজ্য তেল ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের উপর কর হ্রাস করা হয়েছে। একইসঙ্গে দৈনন্দিন ব্যবহৃত দ্রব্য, যেমন সাবান, টুথপেস্ট, শ্যাম্পুসহ বিভিন্ন টয়লেট্রিজে করছাড় ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারের দাবি, এই সিদ্ধান্তে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং জনগণ সঞ্চয়ের সুযোগ পাবে।
অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন, আমাদের লক্ষ্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। নিত্যপণ্যের দামে স্বস্তি আনতে এই নীতি কার্যকর হবে।
সরকারের মতে, কর হার কমলে বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পাবে, যা শিল্প ও বাণিজ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে।
অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সিদ্ধান্ত সামগ্রিক অর্থনীতির পক্ষে ইতিবাচক হলেও শুধু জিএসটি হ্রাস যথেষ্ট নয়। পরিবহন ব্যয়, পাইকারি বাজারে দামের ওঠানামা এবং আন্তর্জাতিক বাজারের পরিস্থিতির উপরেও নজর দিতে হবে।
ব্যবসায়ী মহল অবশ্য সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। তাদের আশা, বিক্রি বৃদ্ধি পেলে বাজারে গতি আসবে।
রাজনৈতিক মহল এই সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আসন্ন নির্বাচনের আগে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ক্ষোভ প্রশমনে সরকার এই কৌশল নিয়েছে। সব মিলিয়ে, কর ছাড়ের আদেশ ক্রেতা, ব্যবসায়ী এবং সরকারের জন্য সমানভাবে লাভজনক হতে পারে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।