শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
বিদেশি অপরাধীদের বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি যুক্তরাষ্ট্রের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২১আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২১
মার্কো রুবিও এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফাইল ছবি: রয়টার্স

বিদেশি অপরাধ চক্রকে প্রয়োজনে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ইকুয়েডর সফরকালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এ কথা বলেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

তিনি বলেন, এসব অপরাধী চক্রের সন্ধান পেতে অন্য রাষ্ট্র আমাদের সহায়তা করবে। তাদের দমনে দরকার হলে উড়িয়ে দেওয়া হবে।

তিনি আরও জানান, ইকুয়েডরের বৃহত্তম দুটি অপরাধগোষ্ঠী লোস লোবোস এবং লোস কোনেরোসকে শিগগিরই বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করবে যুক্তরাষ্ট্র।

ক্যারিবীয় সাগরে কথিত মাদকবাহী এক নৌকায় মার্কিন বাহিনীর হামলা চালানোর পর এ হুঁশিয়ারি দেন রুবিও। হোয়াইট হাউজের দাবি অনুযায়ী, ওই হামলায় ১১ জন নিহত হন এবং তারা সবাই ভেনেজুয়েলাভিত্তিক অপরাধগোষ্ঠী ত্রেন দে আরাহুয়ার সদস্য। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিযোগ, ভেনেজুয়েলান প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর ইশারায় ওই গোষ্ঠী পরিচালিত হয়।

মেক্সিকো এবং ইকুয়েডরের মতো মিত্রদেশের পাচারকারীদের ওপরও একতরফা প্রাণদণ্ড কার্যকর হবে কিনা - সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে রুবিও বলেন, বন্ধুত্বপূর্ণ সরকারের সঙ্গে এমন ঘটনা হয়ত ঘটবেই না, কারণ তারাই উল্টো আমাদের সহায়তা করবে।

তিনি আরও বলেন, অপরাধীদের চিহ্নিত করতে সহযোগী সরকার মার্কিন প্রশাসনকে সহায়তা করবে। প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ওই চক্রগুলো তিন দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে আসছে এবং তিনি এখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চান। অথচ কেউ যথাযথ সাড়া দেয়নি।

অবশ্য এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত, অপরাধীদের বিরুদ্ধে মার্কিন অভিযানে সহায়তা করার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি মেক্সিকো ও ইকুয়েডর সরকার।

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
