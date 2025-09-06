X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
নারী অধিকার আন্দোলনে জড়িত ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলো ইরান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৮আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৮
মাশা আমিনিকে হত্যার প্রতিবাদে রাস্তা নেমে আসেন মানুষ। ফাইল ছবি: এপি

নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে ইরান। তার বিরুদ্ধে এক নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে হত্যায় যুক্ত থাকার অভিযোগ ছিল। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

ইরানি বিচার বিভাগের বার্তাসংস্থা মিজানের দাবি, মেহরান বাহরামিয়ান নামের ওই বিক্ষোভকারী ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ইস্ফাহান প্রদেশের সেমিরোম এলাকায় পুলিশ সদস্যদের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে মোহসিন রেজাই নামে এক কর্মকর্তা নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হন। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকায় শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) তার দণ্ড কার্যকর হয়েছে।

তবে বিচারের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে একাধিক অধিকার সংস্থা অভিযোগ জানিয়ে বলে, চিহ্নিত আন্দোলনকারীদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করে ইরানি কর্তৃপক্ষ।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, মারধর বা স্বজনদের ক্ষতি দেওয়ার হুমকি দিয়ে মনগড়া স্বীকারোক্তি আদায় করে ইরানি পুলিশ। পরে সেই স্বীকারোক্তি আদালতে পেশ করে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

মাশা আমিনি নামের ২২ বছরের এক তরুণীকে পুলিশি হেফাজতে হত্যার পর ওই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ২০২২ সালে মাথার চুল দেখা যাওয়ায় আমিনিকে ধরে নিয়ে যায় ইরানের নারীদের চলাফেরা যাচাইয়ে নিযুক্ত নীতি পুলিশ। পরে ওই নারী হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন বলে পুলিশ চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও তার দেহে মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। এই খবর চাউড় হতেই দেশে শুরু হয় ব্যাপক বিক্ষোভ। 'নারী, জীবন, স্বাধীনতা' স্লোগানে স্লোগানে ওই আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়লেও ব্যাপক ধরপাকড় ও বলপ্রয়োগ করে ফের সব নিয়ন্ত্রণে নেয় কর্তৃপক্ষ।

এরপর থেকে আন্দোলনের সময় সহিংসতার অভিযোগে বহু মানুষকে সাজা দেওয়া হয়েছে। বাহরামিয়ানসহ এখন পর্যন্ত আন্দোলনে জড়িত মোট ১০ জনের প্রাণদণ্ড কার্যকর করেছে ইরান সরকার।

একাধিক মানবাধিকার সংস্থা জানিয়েছে, বাহরামিয়ানের ভাই ফাজেলকেও একই অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনের সময় তাদের আরেক ভাই মোরাদকে হত্যা করেছিল পুলিশ।

