নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন মোদির

নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি আরও বলেছেন, নেপালের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি লিখেছেন, ,মাননীয় সুশীলা কার্কিকে নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। নেপালের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য আমরা সবসময় প্রতীজ্ঞাবদ্ধ।
সহিংস আন্দোলনে প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলির পদত্যাগের পর নতুন নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের মতপার্থক্য দেখা যায়। সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির হাতে দায়িত্ব দিতে সবাই কমবেশি সহমত প্রকাশ করলেও পার্লামেন্ট ভাঙার প্রশ্নে দেখা দেয় অচলাবস্থা। শুক্রবার দিনব্যাপী আলোচনার পর অবশেষে রাতে প্রেসিডেন্ট রাম চন্দ্র পাওদেলের কাছে শপথ গ্রহণ করেন কার্কি। এরমধ্যে দিয়ে সরকার প্রধান হিসেবে প্রথম কোনও নারীকে পেলো নেপাল।
উল্লেখ্য, প্রধান বিচারপতি পদেও নেপালের প্রথম নারী ছিলেন সুশীলা কার্কি।
দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির প্রতিবাদে নেপালে চলমান আন্দোলন সহিংস হয়ে উঠলে দেশটি অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। তবে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে অচলাবস্থা কাটবে বলে আশা করছেন অনেকে।
অন্তর্তবর্তী সরকার গঠনে নেপালকে অভিনন্দন জানিয়েছে ভারত। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, নিকট প্রতিবেশি, বন্ধুপ্রতিম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং উন্নয়নে দীর্ঘদিনের অংশীদার হিসেবে দুদেশের মানুষের সমৃদ্ধির জন্য ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে ভারত।
তরুণ বিক্ষোভকারী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক গোষ্ঠী, সবার কাছ থেকেই সমর্থন পেয়েছেন কার্কি। দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তার সুপারিশে পার্লামেন্ট ভেঙে দেন প্রেসিডেন্ট। এরপর প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে আগামী ৫ মার্চ সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়।
তথ্যসূত্র: এনডিটিভি