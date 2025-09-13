X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজার সমর্থনে ইয়েমেনে ব্যাপক বিক্ষোভ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১২আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১২
গাজার প্রতি সংহতি জানাতে মানুষের ঢল। ছবি: তাসনিম

গাজায় চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে সাপ্তাহিক কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) ইয়েমেনজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। দেশটির রাজধানী সানার সাবিইন চত্ত্বরে সবচেয়ে বেশি মানুষের জমায়েত দেখা যায়।

এই সপ্তাহে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের হাতের প্ল্যাকার্ডে কিছু লেখার মধ্যে ছিল, 'শহীদদের প্রতি অঙ্গীকার, কোনও কিছুর বিনিময়েই গাজার প্রতি সমর্থন থেকে পিছু হটব না'।

বিক্ষোভের আয়োজকদের তরফ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, পবিত্র রক্ত ঝরিয়ে নৈতিক অবস্থানের মূল্য চুকাতে হয়। কিন্তু এর ফল হচ্ছে নিশ্চিত বিজয়, যা এই জনমের পরেও থাকবে বিরাজমান।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বিশ্বে যে কোনও অংশে মুসলিম উম্মাহর ওপর আগ্রাসন মানে হচ্ছে সকলের ওপর হামলা। যে কোনও দেশের আত্মোৎসর্গকারী আমাদের শহীদ।

এছাড়া, সম্প্রতি কাতারের মাটিতে হামাস নেতাদের ওপর সংঘটিত ইসরায়েলি হামলা ও কাতারের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের নিন্দা জানানো হয়েছে ওই বিবৃতিতে।

তথ্যসূত্র: তাসনিম, আল মায়াদিন ইংলিশ

/এসকে/
বিষয়:
গাজাফিলিস্তিনইসরায়েলইয়েমেনবিশ্ব সংবাদইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ
সম্পর্কিত
নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন মোদির
নেপালে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা
নেপালে দায়িত্ব নিয়েই পার্লামেন্ট ভেঙে দিলেন কার্কি
সর্বশেষ খবর
পুলিশের সাবেক ডিআইজি নাহিদুল ইসলাম গ্রেফতার
পুলিশের সাবেক ডিআইজি নাহিদুল ইসলাম গ্রেফতার
চিকচিকে চিকেন তৈরি করবেন যেভাবে
চিকচিকে চিকেন তৈরি করবেন যেভাবে
বাংলাদেশ ম্যাচের আগে আসালাঙ্কা বলেছেন, ‘আসলে দ্বৈরথটা সমর্থকদের’
বাংলাদেশ ম্যাচের আগে আসালাঙ্কা বলেছেন, ‘আসলে দ্বৈরথটা সমর্থকদের’
নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন মোদির
নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন মোদির
সর্বাধিক পঠিত
এপিবিএন অধিনায়কের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
এপিবিএন অধিনায়কের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
আশরাফুল আউট, বুলবুল ইন!
আশরাফুল আউট, বুলবুল ইন!
হাইকোর্টের বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি
হাইকোর্টের বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media