টিকটক নিয়ে প্রাথমিক সমঝোতায় চীন-যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১০আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১০
মুঠোফোনের পর্দায় টিকটকের লোগো। ফাইল ছবি: রয়টার্স

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটকের মালিকানা নিয়ে একটি কাঠামোগত চুক্তিতে পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। শুক্রবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের মধ্যে একটি ফোনালাপে ওই সমঝোতা আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত হবে। মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাতে ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

টিকটকের মালিকানা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে চীনভিত্তিক বাইটড্যান্স। মালিকানা হস্তান্তরের বিষয়ে মার্কিন শর্ত মেনে না নিলে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপটির কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার কথা রয়েছে। তবে মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট জানিয়েছেন, চুক্তি চূড়ান্ত করার জন্য প্রয়োজনে সময়সীমা বৃদ্ধি হতে পারে।

স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে দুই দিনের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বেসেন্ট বলেন, চুক্তির বাণিজ্যিক শর্ত নিয়ে আমরা মন্তব্য করতে চাচ্ছি না। এটি দুটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার বিষয়। তবে তাদের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে।

মাদ্রিদের ঐতিহাসিক পালাসিও দে সান্তা ক্রুজ ভবনে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠক ছিল গত চার মাসে হওয়া চতুর্থ দফার বৈঠক, যেখানে মূল আলোচ্য ছিল টিকটকের মালিকানা ইস্যু ও দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক।

সোমবার ট্রাম্প টিকটক চুক্তিকে খুবই সফল হিসেবে বর্ণনা করেন। নিজ মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লিখেন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য বৈঠক খুব ভালোভাবে হয়েছে। আমাদের দেশের তরুণরা চেয়েছিল এমন বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে চুক্তি হয়েছে। তারা এতে খুশি হবে। শুক্রবার আমি প্রেসিডেন্ট শির সঙ্গে কথা বলব। আমাদের সম্পর্ক এখনও খুবই শক্তিশালী।

মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার বলেন, টিকটক ইস্যুতে সমঝোতা দুই দেশের মধ্যে সদিচ্ছার প্রতিফলন। বাণিজ্য, অর্থনীতি ও নিরাপত্তা নিয়ে জটিল সমস্যা রয়েছে, তবে সেগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

বেসেন্ট জানান, অন্যান্য বিষয়ে আগামী কয়েক সপ্তাহেও আলোচনা চলবে। ট্রাম্প একাধিকবার শির সঙ্গে বৈঠকের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। শুক্রবারের ফোনালাপে এ বিষয়ে দুই নেতা সিদ্ধান্ত নেবেন বলে ইঙ্গিত দেন বেসেন্ট।

অবশ্য সোমবার এক মার্কিন কর্মকর্তা জানান, চীন যদি শুল্ক ও প্রযুক্তিগত বিধিনিষেধ কমানোর দাবিতে অনড় থাকে, তবে টিকটকের ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করবে যুক্তরাষ্ট্র। বেসেন্ট ও গ্রিয়ার বলেন, আমাদের চীনা অংশীদাররা খুব আগ্রাসী দাবি করেছে, কিন্তু আমরা একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জন্য জাতীয় নিরাপত্তা বিসর্জন দেব না।

বৈঠকের আরেকটি আলোচ্য বিষয় ছিল রাশিয়ার তেল ক্রয় নিয়ে চীনের বিরুদ্ধে মার্কিন মিত্রদের শুল্ক আরোপের দাবি। এ প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা হয়েছে বলে বেসেন্ট জানান।

যুক্তরাষ্ট্রচীনটিকটক ভিডিওবিশ্ব সংবাদ
