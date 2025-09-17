X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাগরপথে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টা, ১১২ জনকে আটক করলো সেনেগাল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৩আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৩
অবৈধপথে ইউরোপে যাওয়ার সময় ১১২ জনকে আটক করেছে সেনেগাল। ছবি: রয়টার্স

সেনেগালের রাজধানী ডাকারের উপকূল থেকে মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) কাঠের তৈরি একটি মাছ ধরা নৌকা বা ‘পিরোগ’-এ থাকা ১১২ জন অভিবাসীকে আটক করেছে কর্তৃপক্ষ। তারা আটলান্টিক মহাসাগরের একটি বিপজ্জনক রুট দিয়ে ইউরোপে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করছিল।

ডাকার ওয়াকাম জেলার মেয়র আবদুল আজিজ গিউয়ে জানান, স্থানীয় জেলেরা ইঞ্জিনবিহীন পিরোগটিকে ইতস্তত ভাসতে দেখে কর্তৃপক্ষকে খবর দেন।

তিনি বলেন, জেলেরা নৌকার যাত্রীদের একটি ইঞ্জিন ব্যবহার করতে দেন। এরপর তারা উপকূলের কাছাকাছি আসে। সেখানে নৌবাহিনী তাদের আটক করে।

নৌকার সব আরোহীই তরুণ ছিলেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

নৌকাটি ঠিক কোথা থেকে যাত্রা শুরু করেছে এবং কেন এতে ইঞ্জিন ছিল না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন গিউয়ে।

ওয়াকাম সৈকতে সেনেগালের জেন্ডার্মেরির নজরদারিতে অবস্থানরত এক অভিবাসী রয়টার্সকে বলেন, তারা প্রতিবেশী দেশ গাম্বিয়া থেকে এসেছেন এবং পাঁচ দিন ধরে সমুদ্রে ছিলেন।

পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ইউরোপমুখী অনিয়মিত অভিবাসন আঞ্চলিক কোস্টগার্ডদের জন্য দীর্ঘদিনের চ্যালেঞ্জ। বিশেষত প্রায়শই অনেকে আটলান্টিক রুট ধরে স্পেনের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন।

ইউরোপীয় ও পশ্চিম আফ্রিকান দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়লেও অনিয়মিত অভিবাসনের গোড়ায় সমাধান না করায় এ প্রবণতা এখনও বিরাজ করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রচলিত জীবিকার ক্ষতিকে এর পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করছে।

সেনেগালের কর্তৃপক্ষ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টহল জোরদার করলেও অভিবাসীরা এখনও ঝুঁকিপূর্ণ এ পন্থা অবলম্বন করছে। অনেক ক্ষেত্রেই এসব জলযান পুরোপুরি এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রার উপযুক্ত হয় না, আবার বাহনগুলোতেও অতিরিক্ত আরোহী নেওয়া হয়।

তথ্যসূত্র: রয়টার্স

/এসকে/
বিষয়:
ইউরোপআফ্রিকাবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
আমার ম্যান্ডেট হলো শুধু নির্বাচন: সুশীলা কার্কি
নেপালে আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে সাধারণ ছুটি ঘোষণা
ব্রিটেনে দুর্গের দেয়ালে দেখানো হলো ট্রাম্প-এপস্টেইনের ছবি, আটক ৪
সর্বশেষ খবর
চাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময়সীমা একদিন বাড়লো
চাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময়সীমা একদিন বাড়লো
রাস্তা পারাপারের সময় বাসচাপায় প্রাণ গেলো মা-ছেলের
রাস্তা পারাপারের সময় বাসচাপায় প্রাণ গেলো মা-ছেলের
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময় বাড়ানোর আবেদন চবি ছাত্রদলের
মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময় বাড়ানোর আবেদন চবি ছাত্রদলের
সর্বাধিক পঠিত
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media