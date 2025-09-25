X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নেপালে জেন জি’দের ভোট দেওয়ার সুযোগ দিতে অধ্যাদেশ জারি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৮আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৮
তরুণদের ভোট দেওয়ার সুযোগ দিতে অধ্যাদেশে স্বাক্ষর করছেন প্রেসিডেন্ট পাওদেল। ছবি: রয়টার্স

নেপালে জেন-জি প্রজন্মের হাজারও তরুণকে ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দিতে একটি অধ্যাদেশ জারি করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পাওদেল। এর কারণে, নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরও নিবন্ধনের সুযোগ পাচ্ছেন তরুণরা।

দেশটিতে ২০১৭ সালের ভোটার নিবন্ধন আইনের ৪ নম্বর ধারা, উপধারা ২ (২) অনুযায়ী, নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর নতুন ভোটার নিবন্ধন করা নিষিদ্ধ ছিল। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কিকে শপথ পড়ানোর রাতেই আগামী ৫ মার্চ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট। ফলে আইন সংশোধন না হলে, প্রথমবার ভোট দেওয়ার বয়সে পৌঁছেছেন এমন বহু তরুণ ভোট দেওয়ার সুযোগ পেতেন না।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) জারি হওয়া অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইনটির ওই ধারা বাতিল করে নতুন বিধান যোগ করা হয়েছে। নতুন ধারায় বলা হয়, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোটার নিবন্ধন করা যাবে।

নেপালের নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র নারায়ণ প্রসাদ ভট্টরাই জানান, প্রথমে ভোটার নিবন্ধন সম্পন্ন করে প্রচলিত নিয়মে নির্বাচনি সময়সূচি ঘোষণা করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি ১২ সেপ্টেম্বর দায়িত্ব গ্রহণের দিনই পার্লামেন্ট সভা ভেঙে দেন। নবনিযুক্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওম প্রকাশ আচার্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ভোট দেওয়ার যোগ্য কিন্তু বাদ পড়া নাগরিকদের নিবন্ধনের সুযোগ দেওয়া হবে। তিনি আরও ঘোষণা করেন, প্রবাসী নেপালিদেরও ভো দেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ইতোমধ্যেই একটি গবেষণা দল গঠিত হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট প্যাডেলের অধ্যাদেশকে জেন জি প্রজন্মের জন্য জয় হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন অনেকে। দুর্নীতি ও দুর্বল শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের সহিংস আন্দোলনে সাবেক সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল এবং কার্কির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পথ সুগম করেছিল। এখন তাদের দিয়েই ব্যালট বাক্সে দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের পথ তৈরি করা হচ্ছে।

তথ্যসূত্র: দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট

/এসকে/
বিষয়:
নেপালবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
পুতিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল মূল্যহীন: ট্রাম্প
ইইউভুক্ত দেশে অক্টোবর থে‌কে নতুন এন্ট্রি সিস্টেম
আমরা পারমাণবিক অস্ত্র চাই না: জাতিসংঘে ইরান
সর্বশেষ খবর
প্রেম করে বিয়ের দেড় মাস পর ডিভোর্স, মাথা ন্যাড়া শেষে দুধ দিয়ে গোসল
প্রেম করে বিয়ের দেড় মাস পর ডিভোর্স, মাথা ন্যাড়া শেষে দুধ দিয়ে গোসল
তুলির আঁচড়ে সাজছে প্রতিমা, অপেক্ষা মণ্ডপে তোলার
তুলির আঁচড়ে সাজছে প্রতিমা, অপেক্ষা মণ্ডপে তোলার
বেনাপোলে আড়াই কোটি টাকার অবৈধ পণ্য জব্দের ঘটনায় তদন্ত কমিটি
বেনাপোলে আড়াই কোটি টাকার অবৈধ পণ্য জব্দের ঘটনায় তদন্ত কমিটি
বিগত ১৬ বছর রুহ হাতে নিয়ে চাকরি করেছি: ইবি অধ্যাপক
বিগত ১৬ বছর রুহ হাতে নিয়ে চাকরি করেছি: ইবি অধ্যাপক
সর্বাধিক পঠিত
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
বিয়ের পিঁড়িতে ১৬বারের দ্রুততম মানবী 
বিয়ের পিঁড়িতে ১৬বারের দ্রুততম মানবী 
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media