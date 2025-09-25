X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সুপার টাইফুন রাগাসার তাণ্ডবের পর স্বাভাবিক হচ্ছে হংকং

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৫৫আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৫৫
ঝড়ো বাতাসে ছিড়ে যাওয়া তার মেরামত করছেন কর্মীরা। ছবি: রয়টার্স

প্রায় ৩৬ ঘণ্টার স্থবিরতা কাটিয়ে উঠছে হংকং। সুপার টাইফুন রাগাসার আঘাতে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) থেকে প্রায় অচল হয়ে পড়া অঞ্চলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, পরিবহন পরিষেবা, কয়েকটি স্কুল, আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচল ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে।

হংকং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল ৬টা থেকে ধীরে ধীরে ফ্লাইট চালু হয়েছে এবং তিনটি রানওয়েই একসঙ্গে কার্যকর রয়েছে। তারা ধারণা করছে, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দিনে এক হাজারের বেশি ফ্লাইট পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

রাগাসা প্রথমে উত্তর ফিলিপাইন ও তাইওয়ান অতিক্রম করে। সে সময় ওই অঞ্চলের অন্তত ১৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এরপর সেটি বুধবার দক্ষিণ চীনের ইয়াংজিয়াং শহরে আঘাত হানে।

ওই দিন হংকংয়ে সর্বোচ্চ ১০ নম্বর টাইফুন সতর্কতা জারি করা হয়। রাগাসার তাণ্ডবে ওই এলাকায় এখন পর্যন্ত শ’ খানেক মানুষ আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

বুধবার পূর্ব ও দক্ষিণ উপকূলে জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার কারণে বহু সড়ক ও আবাসিক এলাকা পানিতে তলিয়ে যায়। দ্বীপের দক্ষিণের ফুলারটন হোটেলের কাচের দরজা ভেঙে লবিতে সাগরের পানি ঢুকে পড়ে। তবে কোনও হতাহতের খবর মেলেনি এবং হোটেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্বাভাবিক সেবা চালু রয়েছে।

পর্যবেক্ষক সংস্থা বৃহস্পতিবারও ৩ নম্বর সতর্কতা বহাল রেখেছে। ফলে কিন্ডারগার্টেনসহ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সড়ক মেরামত, হাজারের বেশি ভেঙে পড়া গাছ অপসারণ এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৮৫টির বেশি ঘটনায় জরুরি ভিত্তিতে সাড়া দেওয়ার কাজ চলছে।

রাগাসা আঘাত হানার আগেই সোমবার থেকে নিম্নাঞ্চলে বসবাসকারীদের জন্য বালুর বস্তা বিতরণ করা হয়। অনেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মজুত করে রাখেন। এতে বাজারে সবজি ও খাদ্যপণ্যের সাময়িক ঘাটতি তৈরি এবং মূল্যবৃদ্ধি দেখা যায়।

তথ্যসূত্র: রয়টার্স

/এসকে/
বিষয়:
হংকংবিশ্ব সংবাদটাইফুন
সম্পর্কিত
নেপালে জেন জি’দের ভোট দেওয়ার সুযোগ দিতে অধ্যাদেশ জারি
পুতিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল মূল্যহীন: ট্রাম্প
ইইউভুক্ত দেশে অক্টোবর থে‌কে নতুন এন্ট্রি সিস্টেম
সর্বশেষ খবর
মেসির জোড়া গোল, প্লে-অফে মায়ামি 
মেসির জোড়া গোল, প্লে-অফে মায়ামি 
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতা ‘নিখোঁজ’, হাসনাত আবদুল্লাহর ক্ষোভ
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতা ‘নিখোঁজ’, হাসনাত আবদুল্লাহর ক্ষোভ
খাগড়াছড়িতে স্কুলছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ চলছে
খাগড়াছড়িতে স্কুলছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ চলছে
চাঁদপুর-চট্টগ্রাম রুটে নতুন ট্রেন চেয়ে মন্ত্রণালয়ে ডিসির চিঠি
চাঁদপুর-চট্টগ্রাম রুটে নতুন ট্রেন চেয়ে মন্ত্রণালয়ে ডিসির চিঠি
সর্বাধিক পঠিত
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
বিয়ের পিঁড়িতে ১৬বারের দ্রুততম মানবী 
বিয়ের পিঁড়িতে ১৬বারের দ্রুততম মানবী 
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media