X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টিকটকের মার্কিন অংশের মূল্য ১৪ বিলিয়ন ডলার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৫আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৬
টিকটকে ট্রাম্পের প্রায় দেড় কোটি অনুসারী রয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটকের মার্কিন অংশ নিয়ে পরিকল্পনা এক ধাপ এগিয়ে নিতে বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) এক নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নতুন প্রতিষ্ঠানের মূল্য প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলার হতে পারে বলে জানিয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স।

সম্ভাব্য মূল্যের অংকটাকে অনেক কম মনে করছেন বিশ্লেষকরা। টিকটকের মূল মালিকানা প্রতিষ্ঠান, চীনের বাইটড্যান্স ৩৩০ বিলিয়ন ডলারের বেশিতে নিজেদের মূল্যায়ন করেছে।

নতুন নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী, মালিকানার শর্তে ২০২৪ সালের জাতীয় নিরাপত্তা আইনের শর্ত প্রযোজ্য হবে। সে আইন অনুযায়ী, বাইটড্যান্স মার্কিন অংশের ২০ শতাংশেরও কম শেয়ার ধরে রাখতে পারবে। সেখানে আরও বলা হয়েছিল, জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে মার্কিন শেয়ার বিক্রি করতে ব্যর্থ হলে, যুক্তরাষ্ট্রে টিকটকের কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।

তবে ট্রাম্প বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, তিনি আইনের প্রয়োগ ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত পিছিয়ে দিচ্ছেন, যেন মার্কিন ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের নিয়ে লেনদেনের কাজ শেষ করা যায় এবং চীনের অনুমোদন নিশ্চিত করা যায়।

ট্রাম্পের আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে, টিকটকের মূল সম্পদের রেকমেন্ডেশন অ্যালগরিদমের নিয়ন্ত্রণ থাকবে নতুন মার্কিন কোম্পানির কাছে।

ভ্যান্স বলেছেন, চীনা পক্ষ থেকে কিছুটা আপত্তি ছিল, তবে আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল টিকটক চালু রাখা এবং একইসাথে আমেরিকানদের ডেটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এ পরিকল্পনায় সম্মতি জানিয়েছেন দাবি করে ট্রাম্প বলেন, আমি প্রেসিডেন্ট শির সঙ্গে কথা বলেছি। আমি তাকে জানিয়েছি আমরা কী করছি, আর তিনি বলেছেন—এগিয়ে যান।

গত বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাফল্যের জন্য টিকটকের কৃতিত্বের কথা প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন ট্রাম্প। বর্তমানে টিকটকে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত অনুসারীর সংখ্যা দেড় কোটি। গত মাসে হোয়াইট হাউজও একটি আনুষ্ঠানিক টিকটক অ্যাকাউন্ট চালু করেছে।

টিকটক ও যুক্তরাষ্ট্রের চীনা দূতাবাস ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

তথ্যসূত্র: রয়টার্স

/এসকে/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রচীনটিকটক ভিডিওডোনাল্ড ট্রাম্পশি জিনপিংবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
কেন এ বছর শান্তিতে নোবেল পাবেন না ট্রাম্প?
‘ডুমসডে ভল্ট’, হিমশীতল পাহাড়ে মানবজাতির ভবিষ্যৎ রক্ষক
দিনের আলোয় রুশ হামলা, থমকে যাচ্ছে ইউক্রেনীয়দের জীবন
সর্বশেষ খবর
ফাইনালে ভারত বধের স্বপ্ন সালমান আগার
ফাইনালে ভারত বধের স্বপ্ন সালমান আগার
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিব ও তার স্ত্রীর নামে থাকা হল-স্থাপনার নাম পরিবর্তন
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিব ও তার স্ত্রীর নামে থাকা হল-স্থাপনার নাম পরিবর্তন
রানু বেগম হত্যা মামলার আসামি গ্রেফতার
রানু বেগম হত্যা মামলার আসামি গ্রেফতার
দুর্গোৎসবের জন্য প্রস্তুত রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী ৫ পূজামণ্ডপ
দুর্গোৎসবের জন্য প্রস্তুত রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী ৫ পূজামণ্ডপ
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপপাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
নির্দেশিকা জারিপারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
এক ইলিশের দাম ১৪ হাজার টাকা
এক ইলিশের দাম ১৪ হাজার টাকা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media