শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
কানাডার ইকালুইটে ৭ বছর পর গাড়ি ধোয়ায় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২৫
পানি সংরক্ষণের জন্য গাড়ি ধোয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ইকালুইট কর্তৃপক্ষ।

কানাডার ইকালুইট শহরে গাড়ি ধোয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে সাত বছর পর বাসিন্দারা নিজেদের গাড়ি পানি দিয়ে পরিষ্কারের অনুমতি শর্তসাপেক্ষে ফিরে পাচ্ছেন।

শহরের প্রধান জলাধার লেক জেরালডিনের পানির স্তর রক্ষার জন্য ২০১৮ সালে ওই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তবে জলাধারে পর্যাপ্ত পানির মজুদ থাকায় মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত কাউন্সিল বৈঠকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ।

কাউন্সিল থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়, গত তিন বছরে পানির চাহিদা ধারাবাহিকভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে। এখন জলাধারে প্রায় ৬০০ দিনের জন্য পর্যাপ্ত পানি মজুদ আছে।

তবে যথেচ্ছ ব্যবহার করলে আবারও নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতে পারে বলেও সতর্ক করেছে কর্তৃপক্ষ। কাউন্সিলার অ্যাম্বার আগলুকার্ক বলেছেন, পানি সংরক্ষণ কিন্তু এখনও গুরুত্বপূর্ণ। সবাই যেন অতিরিক্ত ব্যবহার করে আবারও নিষেধাজ্ঞা জারি করতে আমাদের বাধ্য না করেন।

কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে স্বভাবতই খুশি হয়েছেন স্থানীয়রা। তেমনই একজন ইকালুইটবাসী অ্যান ক্রফোর্ড বলেন, সকালে শহরের সবাই এটা নিয়েই আলোচনা করছিল। আবার আমরা গাড়ি ধুতে পারব, এটা সত্যিই দারুণ খবর।

তবে পানি সংরক্ষণের গুরুত্ব নিয়েও তিনি সচেতন। ভবিষ্যতে পানি সংরক্ষণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা কী হবে, সে নিয়েও কর্তৃপক্ষের কাছে জবাব চেয়েছেন তিনি।

নগর কর্তৃপক্ষ বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, পানি সাশ্রয়ী বাসিন্দাদের সচেতনতা এবং শহরের পাইপলাইনের ফাঁটল মেরামতের ফলে পানি সরবরাহ পরিস্থিতি উন্নত হয়েছে। জলাধারের স্তর স্থিতিশীল হওয়ায় এবং নিয়মিত নজরদারি চালু থাকায় আমরা সামনের দিনগুলোতে পানির সরবরাহের স্থিতিশীলতা নিয়ে আশাবাদী।

পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখা হবে বলেও জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

তথ্যসূত্র: সিবিসি

