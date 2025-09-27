নাইজেরিয়ার স্বর্ণখনি ধস, শতাধিক প্রাণহানির আশঙ্কা

নাইজেরিয়ার জামফারা অঙ্গরাজ্যে স্বর্ণখনি ধসে কমপক্ষে ১০০ জন শ্রমিকের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। বেঁচে ফেরা শ্রমিক ও স্থানীয় বাসিন্দারা শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানান।
বৃহস্পতিবার মারু এলাকার কাদাউরি খনিতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভূগর্ভে শতাধিক খনি শ্রমিক কাজ করছিলেন। এমন সময় খনির অংশ ধসে পড়ে। শুক্রবারও উদ্ধারকাজ চলমান ছিল।
স্থানীয় বাসিন্দা সানুসি আওয়াল জানান, ধসের সময় শতাধিক শ্রমিক খনিতে ছিলেন। এ পর্যন্ত অন্তত ১৩ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শতাধিক মানুষের মধ্যে মাত্র ১৫ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।
ইসা সানি নামে আরেক শ্রমিক বলেন, আমাদের বেঁচে ফেরা ছিল অলৌকিক ঘটনার মতো। তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছেন।
জামফারা স্টেট মাইনার্স অ্যাসোসিয়েশনের মুহাম্মাদু ইসা জানান, কয়েকজন উদ্ধারকর্মী ধ্বংসস্তূপ খুঁড়তে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। তবে ঘটনাটি নিয়ে পুলিশের তরফ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
জামফারায় বহুদিন ধরেই অবৈধ খনন কাজ চলে আসছে। এসব খনি প্রায়ই সশস্ত্র গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে দুর্ঘটনার ছাড়াও সহিংসতা সেখানকার প্রায় নিয়মিত বিষয়।
তথ্যসূত্র: রয়টার্স