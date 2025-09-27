ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের গ্রেফতারের হার সর্বনিম্ন

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের গ্রেফতার হওয়ার হার সবচেয়ে কম।
দেশটির জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় (অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকস বা ওএনএস) এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের মধ্যে প্রতি হাজারে জনে গ্রেফতারের হার ৮ দশমিক ৭ শতাংশ।
২০২২-২৩ সালের সরকারি তথ্যের সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই সূচকে দেশটির জাতীয় গড় ১১ দশমিক ২ এবং শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে তা ৯ দশমিক ৪।
অভিবাসীদের মধ্যে প্রায়শই অপরাধ প্রবণতার ঘটনা দেখা গেলেও, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের মধ্যে গ্রেফতারের সর্বনিম্ন হার গোষ্ঠীটির জন্য বাড়তি সম্মান বয়ে আনতে পারে। এর ফলে তাদের দায়িত্বশীল নাগরিকত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।