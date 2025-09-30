গাজা নিয়ে মার্কিন প্রস্তাবে যা রয়েছে

গাজা উপত্যকায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি প্রস্তাব প্রকাশ করেছে হোয়াইট হাউজ। বলা হচ্ছে, এই প্রস্তাবে হামাস ও ইসরায়েল রাজি হওয়া মাত্রই যুদ্ধ বন্ধ করা হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) হোয়াইট হাউজে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পরে তারা যৌথ সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা তুলে ধরেন ট্রাম্প। ইসরায়েল এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে। ট্রাম্প বলেছেন, হামাস এতে রাজি না হলে গাজায় ইসরায়েল যা করতে চায়, তাতেই যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন দেবে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা সংঘর্ষ শেষ করার সেই ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে:
১. গাজা একটি ডির্যাডিক্যালাইজড অঞ্চল হবে যা তার প্রতিবেশীদের জন্য কোনও হুমকি সৃষ্টি করবে না।
২. গাজার জনগণ যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করেছে। তাদের জন্য গাজা পুনর্গঠিত হবে।
৩. যদি উভয় পক্ষ এই প্রস্তাবে সম্মত হয়, তাহলে যুদ্ধ অবিলম্বে শেষ হবে। ইসরায়েলি বাহিনী জিম্মি মুক্তির জন্য প্রস্তুতির জন্য সম্মত লাইনে প্রত্যাহার করবে। এই সময়ে, সমস্ত সামরিক অভিযান, যার মধ্যে আকাশ এবং কামানের বোমাবর্ষণ অন্তর্ভুক্ত, স্থগিত করা হবে।
৪. ইসরায়েল এই চুক্তি সর্বজনীনভাবে গ্রহণ করার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে, সমস্ত জিম্মিকে, জীবিত এবং মৃত, ফেরত দেওয়া হবে।
৫. সমস্ত জিম্মি মুক্তি পেলে, ইসরায়েল ২৫০ জীবনদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী ছাড়াও এক হাজার ৭০০ জন গাজাবাসীকে মুক্তি দেবে যাদের ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর আটক করা হয়েছে। প্রত্যেক ইসরায়েলি জিম্মির দেহাবশেষ ফিরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে ইসরায়েল ১৫ জন মৃত গাজাবাসীর দেহাবশেষ ফেরত দেবে।
৬. সব জিম্মিকে ফেরত দেওয়া হলে, যেসব হামাস সদস্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে এবং তাদের অস্ত্র নামিয়ে রাখবে, তাদের ক্ষমা করা হবে। যেসব হামাস সদস্য গাজা ছেড়ে যেতে চান, তাদের গ্রহণকারী দেশগুলিতে চলে যাবার নিরাপদ পথ প্রদান করা হবে।
৭. এই চুক্তি গ্রহণ করার পর, গাজায় সম্পূর্ণ সাহায্য অবিলম্বে পাঠানো হবে। সর্বনিম্ন সাহায্যের পরিমাণ ২০২৫ সালের ১৯ জানুয়ারির চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত মানবিক সাহায্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, যার মধ্যে অবকাঠামো, হাসপাতাল এবং বেকারির পুনর্গঠন এবং ধ্বংসাবশেষ অপসারণ এবং রাস্তা খোলার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের প্রবেশ অন্তর্ভুক্ত।
৮. গাজায় সাহায্যের প্রবেশ এবং বিতরণ দুই পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই জাতিসংঘ এবং তার সংস্থা, রেড ক্রিসেন্ট, এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চলবে যা কোনও পক্ষের সঙ্গে যুক্ত নয়। রাফা ক্রসিং উভয় দিকে খোলা হবে যা ২০২৫ সালের ১৯ জানুয়ারির চুক্তির অধীনে প্রয়োগিত একই প্রক্রিয়ার অধীনে হবে।
৯. গাজা একটি অস্থায়ী স্থানান্তরকালীন শাসনের অধীনে শাসিত হবে যা একটি প্রযুক্তিগত, অরাজনৈতিক প্যালেস্টাইনি কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবে, যা গাজার জনগণের জন্য দৈনন্দিন পাবলিক সার্ভিস এবং মিউনিসিপালিটি পরিচালনা করবে। এই কমিটি যোগ্য প্যালেস্টাইনি এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত হবে, যার তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ একটি নতুন আন্তর্জাতিক স্থানান্তরকালীন সংস্থা, বোর্ড অফ পিস দ্বারা হবে, যা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে এবং চেয়ারম্যানশিপে হবে, অন্যান্য সদস্য এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের ঘোষণা করা হবে, যার মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার অন্তর্ভুক্ত। এই সংস্থা গাজার পুনর্গঠনের জন্য ফ্রেমওয়ার্ক নির্ধারণ করবে এবং অর্থায়ন পরিচালনা করবে যতক্ষণ না প্যালেস্টাইনী অথরিটি তার সংস্কার কর্মসূচি সম্পূর্ণ করে, যা বিভিন্ন প্রস্তাবে বর্ণিত, যার মধ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ২০২০ সালের শান্তি পরিকল্পনা এবং সৌদি-ফরাসি প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত, এবং গাজার নিয়ন্ত্রণ নিরাপদে এবং কার্যকরভাবে ফিরিয়ে নিতে পারে। এই সংস্থা সর্বোত্তম আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে আধুনিক এবং দক্ষ শাসন তৈরি করবে যা গাজার জনগণের সেবা করে এবং বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য উপযোগী।
১০. গাজা পুনর্গঠন এবং উজ্জীবিত করার জন্য একটি ট্রাম্প অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হবে যা মধ্যপ্রাচ্যের কিছু সমৃদ্ধ আধুনিক অলৌকিক শহরগুলির জন্ম দেওয়া বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেল দ্বারা সম্মিলিত হবে। অনেক চিন্তাশীল বিনিয়োগ প্রস্তাব এবং উত্তেজনাপূর্ণ উন্নয়ন ধারণা ভালোমানসিক আন্তর্জাতিক গ্রুপগুলি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে, এবং নিরাপত্তা এবং শাসন ফ্রেমওয়ার্কগুলি সংশ্লেষণ করার জন্য বিবেচনা করা হবে যাতে এই বিনিয়োগগুলি আকর্ষণ এবং সহজতর করা যায় যা চাকরি, সুযোগ এবং ভবিষ্যতের গাজার জন্য আশা সৃষ্টি করবে।
১১. একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হবে যার পছন্দের শুল্ক এবং প্রবেশ হার অংশগ্রহণকারী দেশগুলির সঙ্গে আলোচনা করা হবে।
১২. কাউকে গাজা ছাড়তে বাধ্য করা হবে না, এবং যারা ছাড়তে চান তারা তা করতে এবং ফিরে আসতে স্বাধীন।
১৩. হামাস এবং অন্যান্য দলগুলি গাজার শাসনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব রাখবে না। সমস্ত সামরিক, সন্ত্রাস এবং আক্রমণাত্মক অবকাঠামো, যার মধ্যে টানেল এবং অস্ত্র উৎপাদন সুবিধা অন্তর্ভুক্ত, ধ্বংস করা হবে এবং পুনর্নির্মাণ করা হবে না। স্বাধীন পর্যবেক্ষকদের তত্ত্বাবধানে গাজার ডিমিলিটারাইজেশনের একটি প্রক্রিয়া হবে, যা অস্ত্রগুলিকে স্থায়ীভাবে ব্যবহারের বাইরে রাখার একটি সম্মত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করবে, এবং আন্তর্জাতিকভাবে অর্থায়িত ক্রয় ফেরত এবং পুনর্বাসন কর্মসূচি দ্বারা সমর্থিত যা স্বাধীন পর্যবেক্ষকদের দ্বারা যাচাই করা হবে। নতুন গাজা সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ার জন্য এবং প্রতিবেশীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে।
১৪. আঞ্চলিক অংশীদারদের দ্বারা একটি গ্যারান্টি প্রদান করা হবে যাতে হামাস এবং দলগুলি তাদের দায়িত্ব পালন করে এবং নতুন গাজা তার প্রতিবেশী বা তার জনগণের জন্য কোনও হুমকি সৃষ্টি না করে।
১৫. যুক্তরাষ্ট্র আরব এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করবে একটি অস্থায়ী আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী (আইএসএফ) উন্নয়ন করতে যা গাজায় অবিলম্বে মোতায়েন করা হবে। আইএসএফ গাজায় যাচাইকৃত ফিলিস্তিনি পুলিশ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ এবং সমর্থন প্রদান করবে, এবং জর্ডান এবং মিশরের সঙ্গে পরামর্শ করবে যাদের এই ক্ষেত্রে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই বাহিনী দীর্ঘমেয়াদী অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সমাধান হবে। আইএসএফ ইসরায়েল এবং মিশরের সাথে কাজ করবে সীমান্ত এলাকা নিরাপদ করতে, নতুন প্রশিক্ষিত প্যালেস্টাইনী পুলিশ বাহিনীর সাথে। গাজায় অস্ত্র প্রবেশ রোধ করা এবং গাজা পুনর্গঠন এবং পুনরুজ্জীবিত করার জন্য পণ্যের দ্রুত এবং নিরাপদ প্রবাহ সহজতর করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পক্ষগুলির দ্বারা একটি ডিকনফ্লিকশন প্রক্রিয়া সম্মত হবে।
১৬. ইসরায়েল গাজা দখল বা সংযোজন করবে না। আইএসএফ নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করলে, ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ) ডিমিলিটারাইজেশনের সাথে যুক্ত মানদণ্ড, মাইলস্টোন এবং সময়সীমার ভিত্তিতে প্রত্যাহার করবে যা আইডিএফ, আইএসএফ, গ্যারান্টর এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্মত হবে, যার উদ্দেশ্য একটি নিরাপদ গাজা যা আর ইসরায়েল, মিশর বা তার নাগরিকদের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে না। বাস্তবে, আইডিএফ ধীরে ধীরে তার দখলকৃত গাজা অঞ্চল আইএসএফ-এর কাছে হস্তান্তর করবে যা তারা স্থানান্তরকালীন কর্তৃপক্ষের সাথে একটি চুক্তি অনুসারে করবে যতক্ষণ না তারা গাজা থেকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে, নিরাপত্তা পরিধির উপস্থিতি বাদে যা গাজা যথাযথভাবে কোনো পুনরুত্থিত সন্ত্রাস হুমকি থেকে নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত থাকবে।
১৭. যদি হামাস এই প্রস্তাবে বিলম্ব করে বা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে উপরোক্ত, যার মধ্যে স্কেল-আপ সাহায্য অভিযান অন্তর্ভুক্ত, আইডিএফ থেকে আইএসএফ-এর কাছে হস্তান্তরিত সন্ত্রাসমুক্ত এলাকায় চলবে।
১৮. একটি আন্তর্ধর্মীয় সংলাপ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হবে যা সহনশীলতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে ফিলিস্তিনি এবং ইসরায়েলিদের মানসিকতা এবং বর্ণনা পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে শান্তি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি জোর দিয়ে।
১৯. যখন গাজা পুনর্গঠন অগ্রসর হবে এবং পিএ সংস্কার কর্মসূচি বিশ্বস্তভাবে সম্পাদিত হবে, তখন শর্তগুলি অবশেষে ফিলিস্তিনি স্ব-নির্ধারণ এবং রাষ্ট্রত্বের জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য পথের জন্য প্রস্তুত হবে, যা ফিলিস্তিনি জনগণের আকাঙ্ক্ষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।
২০. যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে একটি সংলাপ প্রতিষ্ঠা করবে শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ সহাবস্থানের জন্য একটি রাজনৈতিক দিগন্তে সম্মত হবে।