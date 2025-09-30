X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ থেকে সরে যাবে ইতালির নৌবাহিনী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৪৭আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৪৭
সুমুদ ফ্লোটিলা। ফাইল ছবি: রয়টার্স

গাজার উদ্দেশ্যে সহায়তা নিয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক বহর উপকূল থেকে ১৫০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে পৌঁছালে ইতালি নৌবাহিনীর জাহাজ তাদের অনুসরণ করবে না। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, বহর নির্ধারিত সীমায় পৌঁছালে ইতালীয় ফ্রিগেট থেমে যাবে। তখন কর্মীদের উদ্দেশ্যে দুটি সতর্কবার্তা দেওয়া হবে।

‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’ নামের ওই বহরে রয়েছে ৪০টিরও বেশি বেসামরিক নৌযান। এগুলোতে আরোহী হিসেবে আছেন বিভিন্ন দেশের আইনপ্রণেতা, আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী। এছাড়া রয়েছেন সুইডিশ জলবায়ু আন্দোলনকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ। গাজায় ত্রাণ প্রবেশে ইসরায়েলি অবরোধ ভাঙার উদ্দেশ্যে এই বহর পরিচালিত হচ্ছে।

ইতালি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া এলেনা দেলিয়া বলেন, ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সংকট এড়াতে সরকার আগেই জানিয়েছিল নৌবাহিনী একটা সীমার পর পিছু হটবে।

গত সপ্তাহে ওই বহরে ড্রোন হামলার পর তাদের সহযোগিতা করতে ইতালি ও স্পেনের নৌবাহিনী পাঠানো হয়েছিল। যদিও সামরিক সংঘাতে জড়ানোর কোনও পরিকল্পনা তাদের ছিল না।

দেলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, সম্ভবত আজ রাতে ইসরায়েল আবার আমাদের আক্রমণ করবে।

ইসরায়েল এ অভিযোগের জবাব দেয়নি, তবে স্পষ্ট করেছে, গাজার উদ্দেশ্যে কোনও নৌকা পৌঁছাতে তারা দেবে না। তাদের দাবি, হামাসবিরোধী যুদ্ধে অবরোধ আন্তর্জাতিক আইনে বৈধ।

ইতালির প্রতিরক্ষামন্ত্রী গুইদো ক্রোসেত্তো বলেন, বহরের নৌকাগুলোকে সমুদ্রে আটকানো হতে পারে এবং কর্মীদের গ্রেফতার করা হবে। তিনি আবারও কর্মীদের প্রতি শেষ আহ্বান জানান, যেন তারা গাজায় না গিয়ে সাইপ্রাসে সহায়তা পৌঁছে দেয়। তবে এ প্রস্তাব কর্মীরা বারবার প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইসরায়েলি হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের হামাস নেতৃত্বাধীন হামলায় প্রায় এক হাজার ২০০ জন নিহত ও ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়। এরপর থেকে ইসরায়েলের পাল্টা অভিযানে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে ৬৬ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

/এসকে/
বিষয়:
গাজাইতালিবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
জেন-জি আন্দোলনে এবার মাদাগাস্কারে সরকার পতন
সামাজিক বৈষম্যের সঙ্গে শিশুর মস্তিষ্কের গঠন পরিবর্তনের প্রমাণ পেলেন গবেষকরা
গাজা নিয়ে মার্কিন প্রস্তাবে যা রয়েছে
সর্বশেষ খবর
অবরোধ ও ১৪৪ ধারার প্রভাব পড়েছে খাগড়াছড়ির ৬৪ পূজা মণ্ডপে
অবরোধ ও ১৪৪ ধারার প্রভাব পড়েছে খাগড়াছড়ির ৬৪ পূজা মণ্ডপে
হাসপাতালে রোগী ভর্তি নেওয়া সেই সিকিউরিটি গার্ড চাকরি থেকে বরখাস্ত
হাসপাতালে রোগী ভর্তি নেওয়া সেই সিকিউরিটি গার্ড চাকরি থেকে বরখাস্ত
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
সাহসী পদক্ষেপ না নিলে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি বদলানোর সম্ভাবনা নেই: ইউএনএইচসিআর প্রধান
সাহসী পদক্ষেপ না নিলে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি বদলানোর সম্ভাবনা নেই: ইউএনএইচসিআর প্রধান
সর্বাধিক পঠিত
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
আফগানিস্তানে মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ
আফগানিস্তানে মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ
অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে
অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে
খাগড়াছড়িতে কিশোরী ধর্ষণ ও সহিংসতার ঘটনায় ৪১ নাগরিকের বিবৃতি
খাগড়াছড়িতে কিশোরী ধর্ষণ ও সহিংসতার ঘটনায় ৪১ নাগরিকের বিবৃতি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media