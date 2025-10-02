ট্রাম্প প্রশাসনে শাটডাউনের কারণে হতে পারে ব্যাপক ছাঁটাই

যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় সাত বছর পর প্রশাসন শাটডাউনে চলে যাওয়ায় দুই দিনের মধ্যে বিপুলসংখ্যক ফেডারেল কর্মীকে ছাঁটাই করা হতে পারে। বুধবার (১ অক্টোবর) হোয়াইট হাউজের তরফ থেকে এ কথা বলা হয়। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।
বুধবার দুপুরে হোয়াইট হাউজের ব্রিফিংয়ে ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চালের অভিযোগ তোলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স। প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিয়াভিট বলেন, দুই দিনের মধ্যেই বিপুলসংখ্যক কর্মী ছাঁটাই শুরু হবে। তিনি মন্তব্য করেন, কখনও কখনও এমন কিছু করতে হয় যা করতে চাই না, কিন্তু ডেমোক্র্যাটরা আমাদের এ অবস্থায় ফেলেছে।
এ অবস্থায় সীমান্তরক্ষী ও সেনাবাহিনীর মতো অপরিহার্য কর্মীদের বেতন ছাড়া কাজ করতে হতে পারে, আর অ-অপরিহার্য কর্মীরা সাময়িক ছুটিতে যাবেন। অনুমান করা হচ্ছে, এবার প্রায় ৭ লাখ ৫০ হাজার কর্মী অর্থাৎ ৪০ শতাংশ ফেডারেল কর্মী সাময়িকভাবে চাকরি হারাবেন। কিছু কর্মীকে বুধবারই ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। তবে ট্রাম্প প্রশাসন স্থায়ী ছাঁটাইয়ের হুমকিও দিয়েছে।
ভ্যান্স সতর্ক করে বলেন, সত্যি বলতে গেলে, যদি এটি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে আমাদের কর্মী ছাঁটাই করতে হবে।
তিনি অভিযোগ করেন, ডেমোক্র্যাটরা অবৈধ অভিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা দিতে চাইছে। অবশ্য এ অভিযোগ বরাবরই প্রত্যাখ্যান করেছে ডেমোক্র্যাটরা।
বুধবার মধ্যরাতের সময়সীমার আগে কংগ্রেসে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটরা নতুন ব্যয় পরিকল্পনায় একমত হতে ব্যর্থ হলে সরকার কার্যত অচলাবস্থায় চলে যায়। সব পুনরায় চালুর জন্য ভোট হলেও তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ব্যর্থ হয়। এরপর সেনেট স্থগিত হওয়ায় আশঙ্কা তৈরি হয়েছে যে, এই অচলাবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে লাখো মানুষের চাকরি হুমকির মুখে পড়তে পারে এবং মার্কিন অর্থনীতির শত শত কোটি ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
এ নিয়ে দুই দলের মধ্যে দোষারোপ বাড়ছে। সিনেটের শীর্ষ ডেমোক্র্যাট চাক শুমার রিপাবলিকানদের অভিযুক্ত করেছেন ডেমোক্র্যাটদের চাপের মুখে ফেলার চেষ্টা করার জন্য। ডেমোক্র্যাটরা জানিয়েছে, তারা নিম্ন আয়ের মার্কিনিদের স্বাস্থ্যসেবার অর্থায়নে নিশ্চয়তা না পেলে কোনও ব্যয় পরিকল্পনা মেনে নেবে না। রিপাবলিকানরা চাইছে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বর্তমান বাজেটেই সরকার চালু রাখতে।
সিনেটর ক্রিস মারফি রিপাবলিকানদের আলোচনায় না বসার সমালোচনা করে বলেছেন, সরকার তখনই সক্রিয় হবে যখন রিপাবলিকানরা সত্যিকারের আলোচনায় আগ্রহী হবে। অপরদিকে সিনেট সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা জন থুন বলেন, এটা কে জিতল বা হারল তার বিষয় নয়, এটা জনগণের ব্যাপার। কিন্তু ডেমোক্র্যাটরা জনগণকে রাজনৈতিকভাবে জিম্মি করেছে।
রিপাবলিকানরা যুক্তি দিয়েছে, ডেমোক্র্যাটদের স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ পরিকল্পনা করদাতাদের ওপর বাড়তি চাপ ফেলবে এবং এসব সুবিধা মূলত কোভিড-১৯ এর সময় চালু হয়েছিল, যার প্রয়োজন এখন আর নেই।
ক্যাপিটল হিলে আপাতত সমঝোতার কোনও আগ্রহ নেই। প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার মাইক জনসন বলেন, এখানে আলোচনার কিছু নেই। বিলটিকে আর সংক্ষিপ্ত বা সহজ করার কিছু অবশিষ্ট নেই।
রিপাবলিকানদের প্রস্তাবিত স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন বিলের ওপর শুক্রবার আরেকটি ভোট হওয়ার কথা রয়েছে।