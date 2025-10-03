সুমুদ ফ্লোটিলার শেষ নৌযানটিও আটকে দিলো ইসরায়েল

অবশেষে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার সবশেষ নৌযানটিও আটকে দিয়েছে ইসরায়েল। দ্য ম্যারিনেট নামক নৌকাটি গাজা উপকূলের নিকটে আসলে ইসরায়েলি সেনারা এর দখল নেয়। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।
সরাসরি প্রচারিত এক ভিডিওতে দেখা গেছে, শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকালে ইসরায়েলি বাহিনীর সদস্যরা জোর করে জাহাজটিতে উঠে পড়েন।
এর আগে, বহরের প্রায় সব নৌযান ও কয়েকশ কর্মীকে হেফাজতে নেয় ইসরায়েল। ম্যারিনেট জাহাজটিই শুধু চলছিল। এবার সেটিরও দখল নেওয়া হলো।
পোল্যান্ডের পতাকাবাহী ম্যারিনেটে ছয়জন আরোহী ছিলেন বলে জানা গেছে।
গাজা থেকে ১২৯ কিলোমিটার দূরে ভূমধ্যসাগরে থাকা অবস্থায় গতকাল রাতে ফ্লোটিলায় প্রথমবারের মতো সরাসরি বাধা দেয় ইসরায়েলি বাহিনী। গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা সমুদ্রপথে গাজায় ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ।
এই নৌবহরে ৪০টির বেশি বেসামরিক নৌযান ছিল। বহরে প্রায় ৪৪টি নৌযানে ৫০০ মানুষ রয়েছেন। তাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ামের নাগরিকসহ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের নির্বাচিত প্রতিনিধি, আইনজীবী, অধিকারকর্মী, চিকিৎসক ও সাংবাদিক রয়েছেন।