X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন ভেনেজুয়েলার রাজনীতিবিদ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:০৮আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:০৮
নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন ভেনেজুয়েলার রাজনীতিবিদ

চলতি বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২৫ সালে এই স্বীকৃতি পেয়েছেন ভেনেজুয়েলার রাজনীতিবিদ মারিয়া কোরিনা মাকাদো।

নোবেল কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়, ভেনেজুয়েলার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং দেশকে স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণে তার নিরলস প্রচেষ্টার জন্য তাকে এই সম্মানে ভূষিত করা হলো।

নরওয়েজিয়ান নোবেল ইনস্টিটিউট এই বছরের শান্তি পুরস্কারের জন্য মোট ৩৩৮ প্রার্থীর নাম নিবন্ধন করেছিল। এর মধ্যে ২৪৪ জন ব্যক্তি ও ৯৪টি সংস্থা ছিল।

১৯০১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে মোট ১১৫টি। রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি ১৯১৭, ১৯৪৪ ও ১৯৬৩ সালে তিনবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে।

দুইবার নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার দফতর। প্রথমবার পায় ১৯৫৪ এবং দ্বিতীয়বার ১৯৮১ সালে।

এছাড়া, শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে ২৭ স্বতন্ত্র সংস্থাও।

প্রথা অনুযায়ী অক্টোবরের প্রথম সোমবার চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। সে হিসেবে এবার ৬ অক্টোবর নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস। এদিন, চিকিৎসাশাস্ত্র বা ওষুধশাস্ত্রে মেরি ব্রাঙ্কো, ফ্রেড রামসডেল ও শিমন সাকাগুচি যৌথভাবে ‘পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স’ সংক্রান্ত তাদের যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য নোবেল প্রাপ্ত হন।

মঙ্গলবার রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিং এবং ইলেকট্রিক সার্কিটে এনার্জি কোয়ান্টাইজেশন গবেষণার জন্য জন ক্লার্ক, মাইকেল ডেভোরেট এবং জন মার্টিনিসকে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানায়।

ধারাবাহিকতা মেনে বুধবার ঘোষণা করা হয় রসায়নে নোবেলজয়ীর নাম। এবার রসায়নে যৌথভাবে নোবেল পেয়েছেন সুসুমু কিতাগাওয়া, রিচার্ড রবসন এবং ওমার এম ইয়াগি। ‘মেটাল অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক’ ডেভেলপের কারণে তাদের এ বছর রসায়নে নোবেল দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস।

হাঙ্গেরিয়ান লেখক লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হিসেবে বৃহস্পতিবার নাম ঘোষণা করে সুইডিশ অ্যাকাডেমি। তার সম্পর্কে নোবেল কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন তার চিত্তাকর্ষক ও দূরদর্শী সৃজনকর্মের জন্য, যা মহাপ্রলয়ের ভয়াবহতার মধ্যেও শিল্পের শক্তিকে পুনর্ব্যক্ত করে।

সুইডিশ বিজ্ঞানী ও ডিনামাইটের উদ্ভাবক আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুর ৫ বছর পর ১৯০১ সাল থেকে প্রতিবছর এই পুরস্কার প্রদান করে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস। তার নামে ও রেখে যাওয়া অর্থে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রতি বছর আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুর দিবস ডিসেম্বরের ১০ তারিখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারের অর্থ তুলে দেওয়া হয়। প্রত্যেক বিভাগের বিজয়ীদের একটি স্বর্ণপদক, প্রশংসাপত্রসহ একটি ডিপ্লোমা এবং বর্তমানে ১১ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনা দেওয়া হয়।

/এসকে/
বিষয়:
নোবেলবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
রাশিয়ার ব্যাপক হামলায় বিদ্যুৎহীন কিয়েভ
শিশুদের ‘নোবেল’ শান্তি পুরস্কারে মনোনীত সাতক্ষীরার সুদীপ্ত
চীনের হুমকি মোকাবিলায় তাইওয়ানের ‘টি-ডোম’
সর্বশেষ খবর
বগুড়া শহর আ.লীগ সাধারণ সম্পাদক ববি ঢাকায় গ্রেফতার
বগুড়া শহর আ.লীগ সাধারণ সম্পাদক ববি ঢাকায় গ্রেফতার
ওয়ার্ল্ড টেনিসে বাংলাদেশের জারিফ চ্যাম্পিয়ন
ওয়ার্ল্ড টেনিসে বাংলাদেশের জারিফ চ্যাম্পিয়ন
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন না হলে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে: দুদু
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন না হলে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে: দুদু
আমরা চার জনই শুরুর একাদশে খেলতে চাই: জামাল ভূঁইয়া
আমরা চার জনই শুরুর একাদশে খেলতে চাই: জামাল ভূঁইয়া
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে?
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে?
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
মাইকেল চাকমার ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
মাইকেল চাকমার ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
সুরক্ষিত আমানতের সর্বোচ্চ সীমা ২ লাখ টাকা
সুরক্ষিত আমানতের সর্বোচ্চ সীমা ২ লাখ টাকা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media