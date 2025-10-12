X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার ৩

রক্তিম দাশ, কলকাতা
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫৭আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫৭
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার ৩

ভারতে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে তিন জনকে গ্রেফতার করেছে স্থানীয় পুলিশ। এখন পর্যন্ত তাদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

জানা গেছে , শিক্ষার্থীকে ধর্ষণে জড়িত পাঁচ জনকে ইতোমধ্যেই চিহ্নিত করেছে পুলিশ। মোবাইল টাওয়ার লোকেশন খুঁজে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। বাকি দুইজন এখনও পলাতক। তাদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তাদেরও দ্রুত ধরে ফেলার আশ্বাস দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

উড়িষ্যা অঙ্গরাজ্যের জলেশ্বরের বাসিন্দা ওই শিক্ষার্থী। পড়াশোনা করতে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় এক বন্ধুর সঙ্গে ফুচকা খেতে বেরিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মাঝরাস্তায় কয়েকজন তাদের উত্ত্যক্ত ও তাড়া করে তাদের। এক পর্যায়ে বান্ধবীকে ফাঁকা রাস্তায় ফেলে রেখেই চলে যায় ওই বন্ধু। এরপর ওই নারীর ওপর দলবেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে অভিযুক্তরা। রেখে দিয়েছে তার অর্থকড়ি ও মুঠোফোন।

পুলিশের তদন্তে জানা গেছে, সন্ধ্যা ৭টা ৫৮ মিনিটে দু’জনে ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়েছিল। ৮টা ৪২ মিনিটে ওই বন্ধু একা ফিরে আসেন। প্রধান ফটকে মিনিট পাঁচেক ঘোরাঘুরি করার পর আবার ৮টা ৪৮ মিনিটে বেরিয়ে যান। ৯টা ২৯ মিনিটে দু’জনে একত্রে ফিরে আসেন।

পুরো ঘটনার নেপথ্যে ওই বন্ধুর জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছেন ভুক্তভোগীর বাবা। অভিযোগপত্রে তার দাবি, অভিযুক্তরা ওই সহপাঠীর পূর্ব পরিচিত।

তিনি আরও বলেন, তারা মেয়েকে ধর্ষণের পর মোবাইল ও পাঁচ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় অপরাধীরা।

পুলিশ জানিয়েছে, ধর্ষকরা যে এলাকাটি বেছে নিয়েছিল সেখানে গভীর জঙ্গল রয়েছে। সেখানে কোনও পাকা রাস্তা নেই, সিসিটিভি নেই। একটা নির্দিষ্ট অংশের পর গাড়ি নিয়ে যাওয়ার পথ নেই, যেতে হয় বাইক বা সাইকেল নিয়ে।

পুলিশও জঙ্গলের ভেতরে তল্লাশি চালাচ্ছে সাইকেল-বাইক নিয়ে। সাদা পোশাকে পুলিশ অভিযুক্তদের খুঁজছে। ড্রোন উড়িয়েও নজরদারি চালানো হচ্ছে। ভুক্তভোগীর জবানবন্দি নিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট।

/এসকে/
বিষয়:
ভারতধর্ষণগ্রেফতারপশ্চিমবঙ্গবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
কৃত্রিম সূর্যের প্লাজমা নিয়ন্ত্রণে চীনের নতুন এআই
ক্যামেরুন শাসন করছেন ৪৩ বছর, এবারের নির্বাচনেও জয়ের সম্ভাবনা
যুক্তরাষ্ট্রে শাটডাউনে শঙ্কিত বেসামরিক কর্মীরা, নিশ্চিন্তে সেনাবাহিনী
সর্বশেষ খবর
১০০ আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন ঘোষণা করবে এবি পার্টি
১০০ আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন ঘোষণা করবে এবি পার্টি
রাজধানীতে আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেফতার
রাজধানীতে আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেফতার
ঢাকা মেডিক্যাল এলাকা থেকে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার
ঢাকা মেডিক্যাল এলাকা থেকে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার
ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিচারকাজ সম্প্রচারের সময় ফেসবুক পেজে সাইবার হামলা
ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিচারকাজ সম্প্রচারের সময় ফেসবুক পেজে সাইবার হামলা
সর্বাধিক পঠিত
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে বহিষ্কার ১১
বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে বহিষ্কার ১১
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media