ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন করে চীনা পণ্যের ওপর শতভাগ শুল্ক আরোপের হুমকির পর নিরাপদ বিনিয়োগের আশ্রয় হিসেবে স্বর্ণে দাম আবারও রেকর্ড ছুঁয়েছে। একই দিনে রুপার দামও ইতিহাসের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) আন্তর্জাতিক বাজারে স্পট গোল্ডের দাম বেড়ে প্রতি আউন্সে দাঁড়ায় ৪ হাজার ৭৫ দশমিক ২৪ ডলার। কিছু সময়ের জন্য তা ৪ হাজার ৭৯ দশমিক ৭০ ডলারের রেকর্ড স্পর্শ করে। যুক্তরাষ্ট্রে ডিসেম্বর সরবরাহের সোনার ফিউচার মূল্যও ২ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৪ হাজার ৯৪ দশমিক ৭০ ডলার প্রতি আউন্সে।
গত শুক্রবার ট্রাম্প এক ঘোষণায় বলেছিলেন, চীন থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। পাশাপাশি, আগামী ১ নভেম্বর থেকে বেইজিংয়ের বিরল খনিজ রফতানি সীমিত করার পদক্ষেপের জবাবে যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যার রফতানিতে নতুন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে। তবে রবিবার ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ লিখেছেন, চীন নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নাই, সব ঠিক হয়ে যাবে।
ইউবিএসের বিশ্লেষক জিওভান্নি স্টাউানো বলেন, বাজারে যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য উত্তেজনা আবারও কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। যদিও আলোচনার কিছু ইঙ্গিত রয়েছে। তবে ১০০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্কের হুমকি এখনও রয়ে গেছে।
তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীদের পক্ষ থেকে অত্যাধিক চাহিদা স্বর্ণের দাম আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।
রুপার বাজারেও একই চিত্র দেখা গেছে। সোমবার স্পট সিলভার বেড়ে প্রতি আউন্সে ৫১ দশমিক ০৩ ডলারে পৌঁছায়। যা কিছু সময়ের জন্য ৫১ দশমিক ৭০ ডলারের রেকর্ড স্পর্শ করে।
গোল্ডম্যান স্যাকস জানিয়েছে, বেসরকারি বিনিয়োগ প্রবাহের কারণে মাঝারি মেয়াদে রুপার দাম আরও বাড়তে পারে। তবে স্বর্ণের তুলনায় এতে স্বল্পমেয়াদে অস্থিরতা ও ঝুঁকি বেশি থাকবে।
ব্যাংক অব আমেরিকা (বিওএফএ) সোমবার ২০২৬ সালের জন্য স্বর্ণের পূর্বাভাস বাড়িয়েছে। ব্যাংকটি স্বর্ণের লক্ষ্যমূল্য নির্ধারণ করেছে প্রতি আউন্সে ৫ হাজার ডলার এবং রুপার জন্য ৬৫ ডলার। এটাই প্রথমবারের মতো কোনও বড় ব্যাংক ২০২৬ সালের মধ্যে স্বর্ণের দাম ৫ হাজার ডলারে পৌঁছাবে বলে ধারণা দিয়েছে।
প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে দেখা গেছে, স্বর্ণ ও রুপার রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স (আরএসআই) যথাক্রমে ৮০ ও ৮৩-তে দাঁড়িয়েছে।
চলতি বছর এখন পর্যন্ত স্বর্ণের দাম বেড়েছে প্রায় ৫৩ শতাংশ। ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বর্ণ কেনা, এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ডে প্রবাহ, ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা ও শুল্ক–সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা এই উত্থানের প্রধান কারণ।
এ ছাড়া প্লাটিনামের দাম ৩ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি আউন্সে ১ হাজার ৬৪১ দশমিক ২১ ডলারে। পালাডিয়ামের দামও ২ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪৪১ দশমিক ৯৭ ডলার প্রতি আউন্সে।