ভেনিসে ‘গুগল ম্যাপ অনুসরণ’ করে সোজা খালে পড়লেন পর্যটক

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোলিশ পর্যটকের পানিতে পড়ে যাওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ওই পর্যটকের দাবি, তিনি গুগল ম্যাপ অনুসরণ করতে গিয়েই ওই ঘটনা ঘটে।
ইতালির ভেনিস ভ্রমণে গিয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া গুজেন্ডা নামের ওই তরুণী। ইনস্টাগ্রামে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটিতে দেখা যায়, তিনি মুঠোফোনে মনোযোগী অবস্থায় সিঁড়ি বেয়ে নামছেন— এমন সময় ভারসাম্য হারিয়ে সোজা খালের পানিতে পড়ে যান। পরবর্তী দৃশ্যে দেখা যায়, তার পা কিছু জায়গায় ছড়ে গেছে।
ভিডিওতে লেখা ছিল, আপনি আছেন ভেনিসে, কিন্তু গুগল ম্যাপ বলে আগে বাড়ো।
নেটিজেনদের মধ্যে ভিডিওটি নিয়ে হাস্যরস ছড়িয়ে পড়ে। একজন মন্তব্য করেছেন, পানির দিকে হাঁটতে থাকলে কি হবে ভেবেছিলেন!
আরেকজন লেখেন, অন্ধের মতো গুগল ম্যাপ অনুসরণ বন্ধ করে একটু চারপাশে তাকানো ও মাথা খাটানোর চর্চা করা উচিত।
এক ব্যবহারকারী কিছুটা সহমর্মিতা দেখিয়ে বলেন, স্পষ্টতই সে শেষ ধাপে থামতে চেয়েছিল, কিন্তু ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেছে।
অবশ্য ব্যবহারকারীদের অধিকাংশই মনে করেন, দুর্ঘটনায় গুগল ম্যাপের দোষ নেই— বরং আসলে ছবি তুলতে গিয়ে পিছলে পড়েছেন ওই পর্যটক।
ভেনিসের ভ্রমণ সংস্থাগুলো বহুদিন ধরেই গুগল ম্যাপের বিভ্রান্তিকর নির্দেশনা নিয়ে সতর্ক করে আসছে। ভেনিসের বিন্যাস অধিকাংশ শহরের চেয়ে কিছুটা আলাদা। এখানে রয়েছে জটিল সেস্তিয়েরি বা অঞ্চলব্যবস্থা এবং এলোমেলোভাবে সাজানো নম্বরিং— যা প্রযুক্তিনির্ভর পর্যটকদের জন্যও পথ খোঁজা কঠিন করে তোলে।
এছাড়া শহরের বৈশিষ্ট্য মানচিত্রে পুরোপুরি ফুটে ওঠে না। ভ্রমণবিষয়ক সাইট ‘ট্যুর লিডার ভেনিস’ জানিয়েছে, গুগল ম্যাপ প্রায়ই এমন রাস্তায় পর্যটকদের নিয়ে যায় যেগুলো আদৌ নেই, বা খালের কারণে বন্ধ। অনেকে শেষমেষ খালের ধারে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারেন, মানচিত্রে দেখানো মোড়টি আসলে পানির নিচে।গুগল ম্যাপ পানির উচ্চতার ওঠানামাও হিসেবে আনে না, ফলে অনেক পথ হঠাৎ করেই অচল হয়ে পড়ে।
তাই অনেক ভ্রমণ গাইড পরামর্শ দিচ্ছে, ভেনিস ভ্রমণে গুগল ম্যাপের বদলে স্থানীয় গাইড, কাগজের মানচিত্র বা শহরভিত্তিক বিশেষ নেভিগেশন অ্যাপ ব্যবহার করাই নিরাপদ।
তথ্যসূত্র: এনডিটিভি