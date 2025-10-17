ট্রাম্পের সাবেক উপদেষ্টার বিরুদ্ধে গোপন তথ্য ফাঁসের অভিযোগ

মার্কিন সরকারের গোপন তথ্য প্রকাশের অভিযোগে এবার ফেঁসেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাবেক উপদেষ্টা জন বোল্টন। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের এক ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি বোল্টনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের পক্ষে মত দেয়। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।
২৬ পৃষ্ঠার অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, বোল্টনের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গোপন তথ্য প্রেরণের আটটি অভিযোগ এবং অবৈধভাবে এসব তথ্য সংরক্ষণের দশটি অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রসিকিউটররা বলেছেন, তিনি নিজের ব্যক্তিগত ইমেইল ও মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত শীর্ষ গোপন তথ্য প্রেরণ করেছেন।
অভিযোগে বলা হয়, এসব নথিতে যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ হামলার পরিকল্পনা, বৈরী রাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্রনীতির গোপন তথ্য ছিল।
দোষী সাব্যস্ত হলে প্রতিটি অভিযোগে বোল্টনের সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। শুক্রবার তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন বলে জানা গেছে।
নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বোল্টন বলেন, এটি ট্রাম্পের প্রতিশোধমূলক অভিযানের অংশ। আদালতে এর বিরুদ্ধে আমি আইনসম্মতভাবে লড়ব।
তার আইনজীবী অ্যাবি লওয়েল জানান, অভিযোগের ভিত্তি মূলত বোল্টনের ব্যক্তিগত ডায়েরির নোট, যা তিনি ৪৫ বছরের সরকারি জীবনে লিখেছিলেন। অনেক সরকারি কর্মকর্তা ব্যক্তিগত ডায়েরি রাখেন। এটি কোনো অপরাধ নয়।
সিএনএন জানিয়েছে, বোল্টন এসব তথ্য স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে শেয়ার করেছিলেন। অভিযোগ অনুযায়ী, তার বেজমেন্টে থাকা নথিগুলোতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বকালীন ব্যক্তিগত নোট ছিল।
ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বোল্টন। ২০১৯ সালে বরখাস্ত হওয়ার পরের বছর ট্রাম্পের ভূরাজনৈতিক অজ্ঞতার সমালোচনা করে লেখেন আত্মজীবনী ‘দ্য রুম হয়ার ইট হ্যাপেনড’।
হোয়াইট হাউজ বইটির প্রকাশ ঠেকাতে মামলা করেছিল, দাবি করে যে এতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। কিন্তু আদালত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করে, এবং বইটি কয়েকদিন পরই প্রকাশিত হয়।
ট্রাম্পের সমালোচকদের মধ্যে কয়েকসপ্তাহের মধ্যে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হওয়া তৃতীয় ব্যক্তি হলেন বোল্টন। এর আগে নিউইয়র্ক অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস ব্যাংক জালিয়াতির মামলায়, এবং সাবেক এফবিআই প্রধান জেমস কোমি কংগ্রেসে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হন।