সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
ইন্দোনেশিয়ায় সরকারের বছরপূর্তিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের আহ্বান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৫৩আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:০৪
ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো। ফাইল ছবি: রয়টার্স

ক্ষমতার এক বছর পুরো হতেই শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে যাচ্ছেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো। সোমবার (২০ অক্টোবর) তার সরকারের বছরপূর্তিতে জাকার্তায় ব্যাপক জমায়েতের ডাক দিয়েছে দেশটির শিক্ষার্থী সংগঠনগুলো। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইন্সটাগ্রামে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে স্থানীয়ভাবে 'বিইএম এসআই' নামে পরিচিত শিক্ষার্থী সংগঠনের জোট। একদিকে যখন ক্ষমতার এক বছরের চড়াই উৎরাই নিয়ে আলোচনা করতে মন্ত্রিসভার বৈঠক করবেন প্রেসিডেন্ট সুবিয়ান্তো, অন্যদিকে তার বাসভবনের সামনে জড়ো হয়ে সরকারের নীতির বিরুদ্ধে নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করবে শিক্ষার্থীরা। তাদের পোস্টের হ্যাশট্যাগ ছিল 'ওয়ান ইয়ার ইজ ইনাফ' (এক বছরই যথেষ্ট) এবং 'ওয়ান ইয়ার অব কন্টিনিউয়াস প্রবলেমস (এক বছরের চলমান সমস্যা)।

সংগঠনটি বলেছে, এক বছরে আমরা ইন্দোনেশিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি।

২০২৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার কথা প্রেসিডেন্ট প্রাবোওর। এরমধ্যে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। অর্থনীতিতে নতুন গতি সঞ্চারের আশায় তিনি একাধিক প্রণোদনা প্যাকেজ চালু করেছেন। তবে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে বিক্ষোভের মুখে শাসনামলের মেয়াদ নিয়ে দেখা দিয়েছে শঙ্কা।

মাত্র দুমাস আগে, আগস্টের শেষদিকে সরকারের নীতি ও পার্লামেন্ট সদস্যদের বাড়তি সুবিধা উপভোগ ঘিরে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভ। এক ডেলিভারি কর্মী পুলিশের গাড়িচাপায় নিহত হওয়ার পর আন্দোলন আরও তীব্র হয় এবং সহিংসতায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে। ক্ষমতার মসনদে বসার পর এটিই ছিল প্রাবোওর শাসনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় গবেষণা ও উদ্ভাবন সংস্থার রাজনীতি বিশ্লেষক ওয়াসিস্তো রাহারজো জাতি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট প্রাবোওর গত এক বছরে গৃহীত সরকারি নীতিতে জনমতের প্রতিফলনের অভাব ছিল। বিশেষ করে তার ফ্রি স্কুল মিল কর্মসূচি ঘিরে জনঅসন্তোষ মারাত্মক আকার ধারণ করে।

ইন্দোনেশিয়ার লাখ লাখ শিক্ষার্থী ও গর্ভবতীর জন্য বিনামূল্যে খাবার সরবরাহ করতে কর্মসূচিটি গ্রহণ করেছিল প্রাবোও সরকার। এই কর্মসূচিতে দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। উচ্চাভিলাষী কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে বরাদ্দ হ্রাস বা বাতিল করেছে সরকার। তবে বিভিন্ন স্কুলে সরবরাহ করা খাবার গ্রহণ করে হাজার হাজার শিক্ষার্থী উলটো বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় বরং ব্যাপক সমালোচিত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট সুবিয়ান্তো।

